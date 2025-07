Creador de "South Park" se disculpó por la broma que enfureció a la Casa Blanca

SAN DIEGO (AP) — El co-creador de “South Park”, Trey Parker, tuvo la respuesta más breve el jueves ante el enojo de la Casa Blanca por el estreno de la temporada de la popular serie animada, que mostró al presidente Donald Trump desnudo en la cama con Satanás.

“Lo sentimos muchísimo”, afirmó Parker, seguido de una larga y cómica mirada inexpresiva.

Se preguntó a Parker su reacción ante el alboroto mientras estaba sentado en el escenario del Comic-Con International de San Diego al inicio de un panel de animación de Comedy Central que también incluía a su socio de “South Park”, Matt Stone, al creador de “Beavis and Butt-Head”, Mike Judge, y al actor Andy Samberg, quien co-creó la animación “Digman!”.

Más temprano en el día, la Casa Blanca emitió un comunicado sobre el estreno de la 27ª temporada, que se emitió la noche del miércoles.

“Este programa no ha sido relevante durante más de 20 años y se sostiene por un hilo con ideas poco inspiradas en un intento desesperado por llamar la atención”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en el comunicado. “El presidente Trump ha cumplido más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país, y ningún programa de cuarta categoría puede descarrilar la racha de éxitos del presidente Trump”.

Más tarde en el panel, Parker comentó que recibieron una nota de sus productores sobre el episodio del martes por la noche.

“Dijeron, ‘Está bien, pero vamos a difuminar el pene’, y yo dije, ‘No, no van a difuminar el pene’”, expresó Parker.

El estreno también apuntó a Paramount y su reciente acuerdo de 16 millones de dólares con Trump, solo horas después de que Parker y Stone firmaran un contrato de cinco años con la compañía para 50 nuevos episodios y derechos de transmisión de temporadas anteriores. The Los Angeles Times y otros medios reportaron que el acuerdo valía 1.500 millones.

En el episodio, Trump demanda al pueblo de South Park cuando sus residentes desafían la presencia de Jesucristo, la persona real, en su escuela primaria.

Jesús les dice que deberían llegar a un acuerdo.

"¿Vieron lo que le pasó a CBS? Sí, bueno, adivinen quién es dueño de CBS: Paramount”, dice Jesús. "¿Realmente quieren terminar como Colbert?”.

CBS y su matriz Paramount Global cancelaron “The Late Show” de Stephen Colbert la semana pasada, días después de que Colbert criticara duramente el acuerdo de Paramount sobre la demanda de Trump por una entrevista en “60 Minutes”.

Los ejecutivos de CBS y Paramount dijeron que fue una decisión financiera cancelar “The Late Show”.

La eficiencia de la producción de “South Park” y la audacia de sus creadores le permiten mantenerse increíblemente actual para una serie animada.

“No sé cuál será el episodio de la próxima semana”, comentó Parker en Comic-Con. “Incluso hace solo tres días, estábamos como, ‘No sé si a la gente le va a gustar esto’”.

/Inicio Código Embebido/

Drop a ?? and Repost if you love this episode of South Park mocking Trump! pic.twitter.com/SUu9B2hbio