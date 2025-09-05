Corea del Sur expresa preocupación por redada migratoria en planta de Hyundai en Estados Unidos

FOTO: Corea del Sur expresa “preocupación” por redada migratoria en planta de Hyundai en EEUU

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Sur expresó el viernes su "preocupación y pesar" por una importante redada de inmigración en un extenso sitio en Georgia donde la empresa automotriz surcoreana Hyundai fabrica vehículos eléctricos.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, describió el número de surcoreanos detenidos como "grande", aunque no proporcionó una cifra exacta.

Su ministerio no confirmó ni negó los informes de los medios surcoreanos, según los cuales, alrededor de 300 surcoreanos fueron detenidos en Georgia el jueves. La oficina de Atlanta de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, que colaboró con las autoridades de inmigración en el sitio, publicó en X que aproximadamente 450 personas en total fueron aprehendidas.

Hasta el momento, la oficina surcoreana de Hyundai no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

La redada del jueves fue dirigida a uno de los sitios de fabricación más grandes y de mayor perfil de Georgia, promocionado por el gobernador y otros funcionarios como el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia del estado. Hyundai Motor Group, el mayor fabricante de automóviles surcoreano, comenzó a fabricar vehículos eléctricos hace un año en la planta de 7.600 millones de dólares, que emplea a unas 1.200 personas, y se ha asociado con LG Energy Solution para construir una planta de baterías adyacente, cuya inauguración se prevé para el próximo año.

El portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Lindsay Williams, confirmó que las autoridades federales llevaron a cabo una operación de aplicación de la ley en el sitio de 1.214 hectáreas (3.000 acres) al oeste de Savannah, Georgia. Dijo que los agentes se centraron en el sitio de construcción de la planta de baterías.

En una declaración televisada, Lee dijo que el ministerio ya toma medidas activas para abordar el caso, ha enviado diplomáticos de su embajada en Washington y del consulado en Atlanta al sitio, y planea formar un equipo de respuesta en el lugar centrado en la misión local.

“Las actividades comerciales de nuestros inversores y los derechos de nuestros ciudadanos no deben ser infringidos injustamente en el proceso de aplicación de la ley de Estados Unidos”, afirmó Lee.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que los agentes ejecutaron una orden de registro “como parte de una investigación criminal en curso sobre acusaciones de prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves”.

No se indicó si alguien fue detenido o arrestado.

El gobierno del presidente Donald Trump ha emprendido importantes operaciones del ICE como parte de una agenda de deportación masiva. Los agentes de inmigración han allanado granjas, sitios de construcción, restaurantes y talleres de reparación de automóviles.

Citando datos preliminares de la Oficina del Censo, el Centro de Investigación Pew afirma que la fuerza laboral de Estados Unidos perdió más de 1,2 millones de inmigrantes de enero a julio. Eso incluye a personas que están en el país ilegalmente, así como a residentes legales.

La empresa conjunta de baterías de Hyundai y LG, HL-GA Battery Company, dijo en un comunicado que “coopera plenamente con las autoridades correspondientes” y pausó la construcción del sitio de baterías para colaborar en su trabajo.

Las operaciones en la planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai no se interrumpieron, dijo su portavoz, Bianca Johnson.

