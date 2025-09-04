FOTO: Contreras impulsa 4 carreras en victoria de Cardenales, 5-1 sobre Atléticos

SAN LUIS (AP) — El venezolano Willson Contreras totalizó tres hits y cuatro carreras impulsadas, Nolan Gorman conectó un jonrón y Matthew Liberatore lanzó cinco innings y un tercio en blanco, para que los Cardenales de San Luis vencieran el miércoles 5-1 a los Atléticos.

Liberatore (7-11) ponchó a siete. JoJo Romero consiguió los últimos cuatro outs para su séptimo salvamento.

Gorman conectó un cuadrangular en solitario en la séptima entrada, su 14º de la campaña. Pegó además dos sencillos.

Contreras inauguró la pizarra en la tercera entrada con un sencillo de dos carreras ante Jeffrey Springs (10-10) que el jardinero derecho Brent Rooker juzgó mal o no pudo ver. En la octava, Contreras añadió un triple de dos carreras hacia la pradera izquierda.

Nick Kurtz conectó un jonrón al jardín contrario para los Atléticos en el octavo capítulo, su 28º del año. Fue su 14º jonrón de la temporada al prado contrario.

Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 2-0.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 3-0 con una anotada. Los venezolanos Contreras de 4-3 con cuatro empujadas, Pedro Pagés de 3-0.