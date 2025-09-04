Contreras impulsa 4 carreras en victoria de Cardenales, 5-1 sobre Atléticos
En una destacada actuación, Willson Contreras realizó tres hits y cuatro carreras impulsadas, guiando a Cardenales de San Luis a una victoria 5-1 sobre Atléticos. Gorman también destacó con un jonrón.
04/09/2025 | 00:25Redacción Cadena 3
SAN LUIS (AP) — El venezolano Willson Contreras totalizó tres hits y cuatro carreras impulsadas, Nolan Gorman conectó un jonrón y Matthew Liberatore lanzó cinco innings y un tercio en blanco, para que los Cardenales de San Luis vencieran el miércoles 5-1 a los Atléticos.
Liberatore (7-11) ponchó a siete. JoJo Romero consiguió los últimos cuatro outs para su séptimo salvamento.
Gorman conectó un cuadrangular en solitario en la séptima entrada, su 14º de la campaña. Pegó además dos sencillos.
Contreras inauguró la pizarra en la tercera entrada con un sencillo de dos carreras ante Jeffrey Springs (10-10) que el jardinero derecho Brent Rooker juzgó mal o no pudo ver. En la octava, Contreras añadió un triple de dos carreras hacia la pradera izquierda.
Nick Kurtz conectó un jonrón al jardín contrario para los Atléticos en el octavo capítulo, su 28º del año. Fue su 14º jonrón de la temporada al prado contrario.
Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 2-0.
Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 3-0 con una anotada. Los venezolanos Contreras de 4-3 con cuatro empujadas, Pedro Pagés de 3-0.
Lectura rápida
¿Qué hizo Willson Contreras en el juego?
Impulsó cuatro carreras con tres hits, incluyendo un sencillo de dos carreras y un triple.
¿Cómo fue el desempeño de Matthew Liberatore?
Lanzó cinco innings y un tercio en blanco, ponchando a siete batadores.
¿Quién conectó el jonrón por los Cardenales?
Nolan Gorman pegó un cuadrangular en solitario en la séptima entrada.
¿Cómo fue el resultado final del juego?
Los Cardenales vencieron a los Atléticos con un marcador de 5-1.
¿Quiénes anotaron para los Cardenales?
Contreras y Iván Herrera aportaron para el equipo, con Contreras anotando cuatro en total.
[Fuente: AP]