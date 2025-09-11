Consejos para organizar tus fotos de vacaciones de verano y compartirlas con todos

FOTO: ¿Qué hacer con todas las fotos que tomaste en tus vacaciones de verano?

LONDRES (AP) — Las vacaciones de verano han terminado, y todos esos grandes momentos que tuviste han quedado inmortalizados en cientos de fotos tomadas con tu teléfono. ¿Y ahora qué?

Seguramente publicaste en Instagram o compartiste en el grupo de chat familiar algunos de los momentos más destacados —la puesta de sol más bonita, las mejores fotos de grupo—. Pero es probable que muchas otras languidezcan en tu galería de fotos.

Dado que los smartphones vienen con cantidades cada vez mayores de almacenamiento de archivos, es muy fácil tomar fotos simplemente porque podemos. Pero revisarlas todas más tarde también es un verdadero trabajo, por lo que es muy fácil olvidarse de ellas.

Estos son algunos métodos rápidos y fáciles que te ayudaron a lidiar con las fotos (y videos) que saturan tu teléfono.

Elige tus favoritas

Habrá algunas imágenes que fueron las más importantes: fotos destacadas que querrás compartir con otros, o que sabes que mirarás años después, o que simplemente guardarás como referencia. Marcaste con una estrella o un corazón cualquier foto que entre en esta categoría, lo que las colocaba automáticamente en una carpeta o álbum de favoritos.

Elimina, con ayuda

Después de un reciente viaje familiar a Turquía, terminaste con bastantes fotos de menús de restaurantes y cafés. Fueron compartidas en el grupo familiar de WhatsApp para decidir dónde o qué comer. Pero probablemente nunca volverán a visitar esos establecimientos.

Siempre fue una buena práctica eliminar fotos que ya no necesitas, entre las que podrían estar las capturas de pantalla, fotos de recibos o imágenes duplicadas. Pero revisar cientos de imágenes de un viaje podría ser un poco tedioso sin algo de ayuda. Afortunadamente, hubo docenas de aplicaciones de eliminación y limpieza de fotos disponibles que buscaron acelerar el trabajo.

Muchas de ellas se asemejaron a aplicaciones de citas como Tinder, porque te permitieron deslizar a la izquierda para eliminar y a la derecha para guardar una foto. Algunas fueron gratuitas, otras requirieron una suscripción.

El asunto comenzó a ser más desafiante cuando tenías imágenes que fueron similares, pero no idénticas. ¿Cuál debías conservar? Algunas aplicaciones tuvieron una función de comparación para ayudarte a decidir.

Probaste algunas de ellas y descubriste que la función Similars de Clever Cleaner funcionó bien, ayudándote a reducir, por ejemplo, muchas de las diversas tomas casi idénticas que tomaste del horizonte de Estambul mientras cruzabas el estrecho del Bósforo en ferry al anochecer. Esa aplicación gratuita agrupó fotos similares y luego sugirió la mejor toma para conservar. Descubriste que generalmente estabas de acuerdo con sus sugerencias.

Consejos para ayudar a organizar tus fotos

Aun si lograste ordenar tu galería de fotos, probablemente siguió siendo un revoltijo de imágenes que se extendieron en un flujo ininterrumpido.

Así que agrupaste las fotos en álbumes organizados por temas. Los usuarios de Android y iPhone pudieron hacer esto en las aplicaciones de Fotos de sus respectivos sistemas operativos. Seleccionaste todas las fotos de un viaje y las agregaste a un nuevo álbum.

Planificar con anticipación hizo que este proceso fuera más fácil. Creaste un álbum a iniciar tu viaje, y luego guardaste las fotos allí a medida que las tomabas.

También pudiste crear un álbum compartido en Android o iPhone, lo que permitió que otras personas vieran o comentaran las fotos o agregaran las suyas propias.

Si no deseabas configurar un álbum compartido, Android y Google Photos permitieron crear enlaces para que otros pudieran ver un álbum o una foto individual. No fue tan fácil en iOS, que solo permitió exportar las fotos del álbum. Pudiste compartir fotos individuales con un enlace de iCloud, pero caducó después de 30 días.

No te olvides de imprimir

Ahora que has editado y organizado tus fotos de vacaciones, consideraste la posibilidad de emplear un enfoque analógico para mostrarlas.

Imprímelas y colócalas en un álbum que las personas puedan hojear. O amplía la foto más llamativa para enmarcarla y colgarla como una obra artística.

Google Photos ofreció un servicio de impresión de álbumes de fotos que utilizó inteligencia artificial para organizar fotos en temas genéricos, como Primavera de 2025, Recuerdos, o Crecen tan rápido…, y generar diseños básicos sin adornos.

Otros servicios como Mixbook y Shutterstock ofrecieron servicios que generaron automáticamente álbumes de fotos con un diseño más elaborado. Mixbook incluso pudo proporcionar títulos de fotos generados por IA, aunque los resultados podrían ser mixtos.

La periodista de tecnología de la AP, Barbara Ortutay, en San Francisco, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.