Mundo

Conocé a los ganadores de la 67a edición del Premio Ariel en Puerto Vallarta

Lista de ganadores de la 67a edición del Premio Ariel

21/09/2025 | 01:29Redacción Cadena 3

FOTO: Lista de ganadores de la 67a edición del Premio Ariel

A continuación, la lista de ganadores de la 67a entrega anual del Premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas el sábado en Puerto Vallarta, México.

— Mejor película: “Sujo”.

— Dirección: Astrid Rondero, Fernanda Valadez, “Sujo”.

— Actor: Raúl Briones, “La cocina”.

— Actriz: Luisa Huertas, “No nos moverán”.

— Coactuación masculina: Héctor Kotsifakis, “Pedro Páramo”.

— Coactuación femenina: Yadira Pérez Esteban, “Sujo”.

— Revelación actoral: José Alberto Patiño, “No nos moverán”.

— Guion original: “No nos moverán”.

— Guion adaptado: “La cocina”.

— Fotografía: “Pedro Páramo”.

— Edición: “La cocina”.

— Sonido: “La cocina”.

— Música original: “La cocina”.

— Diseño de arte: “Pedro Páramo”.

— Vestuario: “Pedro Páramo”.

— Maquillaje: “Pedro Páramo”.

— Efectos visuales: “Pedro Páramo”.

— Efectos especiales: “Pedro Páramo”.

— Ópera prima: “No nos moverán”.

— Largometraje documental: “Tratado de invisibilidad”.

— Cortometraje documental: “Anónima inmensidad”.

— Cortometraje de ficción: “La cascada”.

— Cortometraje de animación: “Fulgores”.

— Largometraje animación: “Uma y Haggen”.

— Película iberoamericana: “El Jockey” (Argentina).

— Ariel de Oro: Patricia Reyes Spíndola, Jacqueline Andere y Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.

— Reconocimiento al mérito cinematográfico: Guillermo del Toro y “Amores Perros”.

Lectura rápida

¿Qué evento se detalló? Se mencionó la 67a entrega del Premio Ariel.

¿Dónde se llevó a cabo? La ceremonia tuvo lugar en Puerto Vallarta, México.

¿Cuándo se entregaron los premios? La entrega ocurrió el sábado.

¿Quién otorgó los premios? La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas otorgó los premios.

¿Qué película ganó el premio a la mejor película? La película ganadora fue "Sujo".

[Fuente: AP]

