FOTO: Conductor estrella coche contra la puerta del FBI en Pittsburgh y deja una bandera estadounidense

PITTSBURGH (AP) — Un conductor embistió un coche contra una puerta de seguridad en el edificio del FBI en Pittsburgh temprano el miércoles, luego sacó una bandera estadounidense del asiento trasero y la arrojó sobre la puerta antes de irse, informaron autoridades.

El coche chocó contra la puerta alrededor de las 2:40 de la mañana, informó el FBI, y las autoridades estuvieron buscando al hombre. Los investigadores, incluido un equipo de desactivación de explosivos, estuvieron en la escena.

“Este incidente se consideró un ataque dirigido contra el FBI”, indicó la agencia en un comunicado.

“Ningún empleado del FBI resultó herido”.

Christopher Giordano, asistente del agente especial a cargo del FBI en Pittsburgh, dijo a los periodistas que el coche pareció tener algún tipo de mensaje en una de las ventanas laterales.

Añadió que el FBI conoció al hombre.

“Él vino aquí a la oficina del FBI hace unas semanas para presentar una queja que no tuvo mucho sentido”, manifestó Giordano.