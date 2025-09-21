En vivo

Mundo

Con triplete de Burke, Unión de Berlín vence 4-3 al Eintracht Frankfurt

El Unión de Berlín logró vencer 4-3 al Eintracht Frankfurt en un emocionante partido. Burke brilló con un triplete y Ansah destacó al abrir el marcador en la Bundesliga.

21/09/2025 | 14:46Redacción Cadena 3

FOTO: Con triplete de Burke, Unión de Berlín vence 4-3 al Eintracht Frankfurt

BERLÍN (AP) — El delantero escocés Oliver Burke anotó una tripleta como parte de una clase magistral del Unión de Berlín de fútbol de contraataque antes de mantener la ventaja para derrotar el domingo 4-3 al Eintracht Frankfurt en la Bundesliga.

Ilyas Ansah, de 20 años, también brilló, aprovechando un error en la defensa del Frankfurt para abrir el marcador después de nueve minutos.

Ansah volvió a estar involucrado antes de que el delantero serbio Andrej Ilic enviara el balón a Burke para su primer gol a los 32 minutos.

Nathaniel Brown descontó antes del descanso, pero las esperanzas de Frankfurt de igualar se vieron afectadas cuando Ansah se levantó tras una falta y eludió a dos defensores antes de pasar el balón a Ilic, quien centró para que Burke hiciera el 3-1 al 53.

Ilic también asistió en el siguiente gol tres minutos después para su cuarta asistencia. Burke finalizó con un delicado toque por encima de Kaua Santos en la portería del Frankfurt.

Un joven aficionado del Frankfurt lloró de decepción.

Pero Can Uzun descontó al 80 y Frankfurt obtuvo un penal cuando Jonathan Burkardt cayó espectacularmente. Leopold Querfeld tenía su mano cerca del cuello del delantero del Frankfurt y fue penalizado tras revisar el VAR. Burkardt mantuvo la calma para anotar el penal al 87.

El entrenador del Union, Steffen Baumgart, fue expulsado poco después por patear un vaso de papel en frustración.

Bayer Leverkusen recibe más tarde al Borussia Mönchengladbach y el Borussia Dortmund da la bienvenida al Wolfsburg.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
El Unión de Berlín venció al Eintracht Frankfurt 4-3.

¿Quién destacó en el partido?
Oliver Burke anotó un triplete y Ilyas Ansah abrió el marcador.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido tuvo lugar el domingo en la Bundesliga.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se desarrolló en Berlín.

¿Por qué fue relevante el partido?
Fue un emocionante partido con notables errores defensivos y una victoria sorpresiva del Unión de Berlín.

[Fuente: AP]

