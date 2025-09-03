FOTO: Comité de la ONU critica falta de protección para personas con discapacidades en Gaza

GINEBRA (AP) — Un equipo de expertos en derechos humanos criticó a las naciones del mundo por no hacer más para garantizar protecciones mínimas para las personas con discapacidades en Gaza, cuyo número creció desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, hace casi dos años.

El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) publicó un informe el miércoles centrado en unas 90.000 personas en Gaza. Se basó parcialmente en cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud del territorio, dirigido por el grupo armado Hamás.

Entre otras cosas, el comité instó a Israel a tomar medidas para proteger de los ataques a los niños con discapacidades y pidió a las autoridades palestinas que ayuden a garantizar que reciban el cuidado adecuado. También instó a los países extranjeros que han acogido a algunas personas de Gaza para recibir atención a no enviarlas a casa mientras continúe el conflicto.

Israel no participó en las audiencias del mes pasado sobre el tema, dijo el comité, cuyo trabajo se basa en una convención sobre personas con discapacidades acordada por 193 países de todo el mundo, lo que la convierte en uno de los acuerdos sobre derechos humanos más ampliamente adoptados.

Muhannad Salah Al-Azzeh, miembro del comité, señaló que aun en los mejores momentos, las personas con discapacidades, como ceguera, lesiones de por vida o discapacidades mentales, enfrentan “exclusión y discriminación” y su situación a menudo empeora en tiempos de conflicto armado.

Afirmó que el comité considera que la situación en Gaza es “muy preocupante” y aludió a las dificultades que enfrentan las personas con discapacidades para transitar en calles llenas de escombros, obedecer órdenes de evacuación y obtener los alimentos y dispositivos médicos que necesitan.

“Creemos que todos los estados miembros del CDPD realmente fallaron de una manera u otra en cumplir con sus obligaciones de proteger y garantizar la protección mínima de las personas con discapacidades en la situación de emergencia” en Gaza, dijo en un video a los periodistas en Ginebra.

La situación de las personas con discapacidades en Gaza y las áreas palestinas surgió mientras el comité realizaba una revisión periódica de los derechos humanos en todo el mundo. Finlandia, Kiribati, Maldivas y Corea del Norte también fueron revisados en la sesión más reciente.