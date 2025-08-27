Coco Gauff prueba nuevo saque en el US Open para reducir dobles faltas

NUEVA YORK (AP) — Coco Gauff desearía no estar probando un nuevo movimiento de servicio en lo que ella llamó “la situación de alto estrés” del Abierto de Estados Unidos.

Le hubiera encantado tener más tiempo para compartir con el gurú del servicio Gavin MacMillan que los seis días que pudieron pasar juntos antes de tener que probar los cambios frente a miles de fanáticos en el Estadio Arthur Ashe y millones más viendo por televisión en todo el mundo.

Sin embargo, así es como sucedieron las cosas. Y, Gauff considera, mejor tarde que nunca. Así que allí estaba la tercera favorita en Flushing Meadows el martes por la noche, en un torneo de Grand Slam que ganó en 2023, atrapada en un tercer set contra una jugadora, Alja Tomljanovic, que venció a Serena Williams en el último partido de la campeona de 23 títulos importantes en el tour.

“La primera ronda es más estresante que la final, en mi experiencia”, dijo Gauff, quien perdió su partido de apertura en Wimbledon el mes pasado. “Sí, creo que para mí fue una buena prueba”.

Y vaya si lo fue. Y, aunque hubo tropiezos en el camino —diez dobles faltas, seis juegos de servicio perdidos— Gauff logró sacar una victoria de 6-4, 6-7 (2), 7-5 sobre la clasificada número 79 Tomljanovic en casi tres horas.

“Definitivamente es difícil pasar por el partido y luchar esa batalla interna”, dijo la campeona vigente del Abierto de Francia, Gauff, “especialmente porque este es el primer torneo”.

¿Cómo le fue a Coco Gauff en su primer partido con un nuevo servicio?

Como era de esperar, hubo altibajos, como lo demuestra el final del partido.

Sirviendo para ganar con 5-4 en el tercer set, Gauff comenzó con un par de dobles faltas, y Tomljanovic rompió para igualar.

“Eso definitivamente fue como un viejo hábito”, dijo Gauff. “El siguiente juego fue mucho mejor”.

Claro que lo fue. Después de romper de inmediato, Gauff tuvo otra oportunidad de cerrar el partido con su servicio en 6-5, y esta vez pudo sellar el trato.

“Pensé, ‘OK, tengo que confiar en el trabajo que hicimos en la cancha’”, dijo, “y eso es lo que hice en ese juego”.

¿Quién es Gavin MacMillan, el nuevo entrenador de servicio de Coco Gauff?

MacMillan es un experto en biomecánica que ayuda a atletas en varios deportes. En tenis, trabajó con Aryna Sabalenka en 2022, reinventando su servicio cuando ella estaba lidiando con problemas de dobles faltas similares a los que Gauff ha enfrentado últimamente. La estadounidense de 21 años cometió 19 en su derrota en el Abierto de Estados Unidos hace un año, recientemente tuvo 23 en una victoria y lidera el tour con más de 300 esta temporada.

Poco después de asociarse con MacMillan, Sabalenka ganó el primero de sus tres campeonatos importantes, incluido el Abierto de Estados Unidos del año pasado, y ascendió al número uno en el ranking.

Para Gauff, MacMillan ha utilizado video y datos para alterar la forma en que comienza un punto. Ella dijo que ha estado practicando tanto que ha estado “literalmente sirviendo hasta que, el hombro duele”.

¿Por qué?

“Yo sé que esta es la parte de mi juego que necesita mejorar”, dijo, “si quiero obtener los resultados que quiero recibir”.

¿Qué tipo de cambios está haciendo Coco Gauff en su movimiento de servicio?

El martes, parecía que estaba rotando su cuerpo de manera diferente y lanzando las pelotas a un lugar diferente.

“Es un nuevo movimiento. A veces lo hago bien, y a veces no tan bien. Cuando lo hago bien —o cuando lo hago— siempre tengo un buen resultado. Es solo recordarme a mí misma cómo hacerlo”, dijo. “Pero obviamente hay tantas cosas pasando en mi cabeza en esos momentos difíciles, y no solo estoy pensando en el servicio. Estoy pensando en cómo jugar el punto, dónde servir, qué va a hacer ella”.

No es que Gauff entrara en demasiados detalles con los reporteros.

“No quiero revelar todo en lo que estamos trabajando”, dijo. “Soy transparente, pero eso me lo guardo para mí”.

¿Sirvió Gauff más lento de lo habitual en su victoria en el Abierto de Estados Unidos sobre Ajla Tomljanovic?

Gauff todavía puede sacar grandes servicios cuando quiere: lanzó uno a 117 mph en el tercer set. Pero deliberadamente los estaba lanzando más lentos contra Tomljanovic, particularmente al principio.

Sus primeros servicios promediaron 88 mph en el primer set, 97 mph en el segundo y 101 mph en el tercero.

“Es una elección personal servir más lento”, dijo Gauff. “Sé que si necesito que mi servicio suba, puedo hacerlo, pero se trata de asegurarme de mantenerme en el movimiento en el que trabajamos”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes