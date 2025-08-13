Claudia Sheinbaum anunció envío de 26 narcotraficantes a EEUU por motivos de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el miércoles que por la “seguridad del país” se tomó la decisión de enviar la víspera a Estados Unidos a 26 reos requeridos por sus presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico, tal como se hizo hace menos de seis meses con otros 29 capos.

“Son decisiones soberanas”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina al ser preguntada sobre el traslado de los delincuentes mexicanos a diferentes ciudades de Estados Unidos que se hicieron el martes en medio de fuertes medidas de seguridad.

La mandataria negó que los envíos tengan que ver con alguna petición concreta de las autoridades estadounidenses o que respondan al acuerdo de seguridad que México y Washington han negociado por varios meses y agregó que el Gabinete de Seguridad ofrecerá el miércoles más detalles sobre la operación.

El traslado del nuevo grupo, entre quienes figuran operadores claves de los poderosos cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, se dio a menos de dos semanas de la decisión que tomó el presidente Donald Trump de postergar por 90 días la aplicación de un nuevo arancel de 30% a los productos mexicanos y a casi un mes de que el mandatario endureciera su discurso hacia México al reconocer que los cárteles tienen un “fuerte control” del país y que las autoridades mexicanas están “petrificadas” ante el avance de las organizaciones criminales.

Entre los reos que fueron enviados está Abigael González Valencia, cabecilla del grupo “Los Cuinis” que opera con el CJNG y cuñado del líder de esa organización. También está Servando Gómez “La Tuta”, un exmaestro de escuela que lideró el cártel de Los Caballeros Templarios, un grupo criminal de corte pseudorreligioso que atemorizó Michoacán durante años.

Además, hay varios miembros de la facción del Cártel de Sinaloa llamada “Los Chapitos” –que integran los hijos del excapo condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán, dos de los cuales están bajo proceso en Estados Unidos—, y un yerno del histórico capo detenido Ismael “El Mayo” Zambada, Juan Carlos Félix Gastelum, “El Chavo Félix”, uno de los mayores narcotraficantes de metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte contra ninguno de los acusados, al igual que lo hizo con los 29 narcotraficantes que México envió en febrero entre quienes estaba Rafael Caro Quintero, para procesarlo por varios cargos, entre ellos orquestar la muerte de un agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA ocurrido en 1985.