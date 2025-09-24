FOTO: China renuncia al trato de país en desarrollo para fortalecer la OMC ante aranceles de Trump

BEIJING (AP) — China anunció que ya no pedirá el trato especial otorgado a los países en desarrollo en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, un cambio que Estados Unidos ha exigido durante mucho tiempo.

Funcionarios del Ministerio de Comercio manifestaron el miércoles que la medida fue un intento de fortalecer el sistema comercial global en un momento en que este se encontraba amenazado por guerras arancelarias y movimientos proteccionistas de países individuales para restringir las importaciones.

No mencionaron a Estados Unidos por nombre ni la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump a muchos otros países este año, incluida China.

Estados Unidos argumentó durante mucho tiempo que China debería renunciar al estatus de país en desarrollo porque es la segunda economía más grande del mundo. Las ventajas de esa designación en la OMC incluyen requisitos más bajos para abrir sus mercados a las importaciones y períodos de transición más largos para implementar tales pasos de apertura de mercado.

La OMC ofrece un foro para las conversaciones comerciales globales y hace cumplir los acuerdos, pero se había vuelto menos efectiva, lo que provocó peticiones de que se reforme.

La jefa de la organización con sede en Ginebra describió la decisión china como “una noticia importante” y aplaudió y agradeció a los líderes del país en una publicación en X.

“Esto es la culminación de muchos años de arduo trabajo”, escribió Ngozi Okonjo-Iweala, la directora general de la OMC.

El primer ministro chino, Li Qiang, anunció el cambio en un discurso en Nueva York el martes en un foro de desarrollo organizado por China en la reunión anual de la Asamblea General de la ONU.

China es un país de ingresos medios, y los funcionarios del Ministerio de Comercio recalcaron que sigue formando parte del mundo en desarrollo.

Sin embargo, cada vez más, se ha convertido en una fuente de préstamos y asistencia técnica para otros países que buscan construir carreteras, ferrocarriles, presas y otros proyectos importantes, a menudo llevados a cabo por grandes empresas estatales chinas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.