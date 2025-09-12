China condenó en la ONU el ataque israelí en Qatar y exigió un alto el fuego

Un enviado chino condenó enérgicamente el jueves el ataque israelí en Qatar y pidió a Israel el cese de todas las operaciones militares en Gaza.

Israel lanzó un ataque en Doha, la capital qatarí, el martes, en flagrante violación de la integridad territorial, la soberanía y la seguridad nacional de Qatar, así como del derecho internacional y la Carta de la ONU, socavando flagrantemente los esfuerzos por lograr la paz.

China se opone firmemente y condena enérgicamente tal acto, declaró Fu Cong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas.

Qatar, un importante mediador en las negociaciones del alto el fuego en Gaza, ha realizado grandes esfuerzos para promover un alto el fuego y restablecer la paz.

La comunidad internacional aprecia enormemente sus esfuerzos, declaró ante el Consejo de Seguridad, de acuerdo con el informe de la agencia de noticias Xinhua.

El domingo, Estados Unidos presentó una nueva propuesta de alto el fuego y afirmó que Israel la había aceptado.

Sin embargo, apenas dos días después, la delegación de Hamás, que estaba discutiendo la propuesta de alto el fuego, fue atacada por Israel, señaló Fu.

“Tal acto de mala fe, irresponsabilidad y sabotaje deliberado de las negociaciones es verdaderamente despreciable. China está profundamente preocupada por la posibilidad de que el ataque provoque una mayor escalada de tensiones en la región, enfatizó el enviado.

Este incidente está estrechamente relacionado con la persistente postura sesgada de cierta gran potencia respecto a la cuestión de Oriente Medio. “China desea aconsejar a esta gran potencia que, en aras de la paz y la estabilidad regionales, adopte una postura justa y responsable y desempeñe un papel constructivo junto con la comunidad internacional para promover un alto el fuego y el cese de las hostilidades, así como para aliviar las tensiones en la región”, afirmó.

Recurrir a medios militares y al uso indiscriminado de la fuerza no es la solución. Un alto el fuego inmediato es la vía correcta para salvar vidas y traer a los rehenes a casa, afirmó Fu.

“China insta enérgicamente a todas las partes implicadas, y en particular a Israel, a que se esfuercen más por aliviar los combates y reanudar las negociaciones, en lugar de lo contrario”, continuó Fu.

Israel debe cesar de inmediato todas las operaciones militares en Gaza, cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario como potencia ocupante, restablecer plenamente el acceso humanitario y apoyar las operaciones de socorro de las Naciones Unidas y otras agencias humanitarias, afirmó.

El conflicto de Gaza se prolongó durante casi dos años, resultando en una catástrofe humanitaria atroz y sin precedentes.

Durante este período, el mundo presenció, una y otra vez, la violación del derecho internacional y el debilitamiento de las normas básicas de las relaciones internacionales.

El mundo no puede volver a la ley de la selva y Oriente Medio no puede permanecer en un estado de guerra perpetua, añadió Fu.

Como órgano principal para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de salvaguardar el orden internacional y el estado de derecho internacional, así como de promover la paz y la estabilidad regionales. El Consejo está debatiendo actualmente un proyecto de resolución sobre la cuestión humanitaria de Gaza.

China apoya al Consejo en la adopción de medidas inmediatas para poner fin a los combates en Gaza y mitigar la catástrofe humanitaria, e insta a los miembros del Consejo y a la comunidad internacional a aunar esfuerzos para lograrlo, afirmó.