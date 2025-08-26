Chile incauta 250 kilos de droga y realiza 23 detenciones en operativo antidrogas

SANTIAGO (AP) — Más de una veintena de personas fueron detenidas por sus presuntos vínculos con una banda criminal dedicada al narcotráfico tras un operativo policial en Chile que culminó además con la incautación de unos 250 kilos de drogas y el hallazgo de restos óseos humanos, informó el martes la Policía de Investigaciones.

Durante la acción, realizada en la ciudad de Los Andes, a unos 80 kilómetros de Santiago, los agentes de seguridad decomisaron además un poderoso arsenal de guerra y se incautaron de 20 armas de fuego, incluidos un fusil M-16, pistolas, escopetas y revólveres, así como de 10 vehículos, propiedades y dinero en efectivo, dijo en una rueda de prensa el jefe de la brigada contra el crimen organizado de la Policía de Investigaciones (PDI), Cristián Chávez.

En total 23 personas fueron arrestadas, 21 de ellas de nacionalidad chilena y dos venezolanos en situación migratoria irregular, quienes responderán ante la justicia por los delitos de infracción a la ley de armas, asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos.

Chávez indicó además que el grupo criminal manipulaba y mantenía un laboratorio de drogas para su posterior comercialización en la región. El valor total de las sustancias decomisadas asciende a los 1.300 millones de pesos, equivalentes a 1,3 millones de dólares, agregó.

Por su parte, el fiscal regional Ricardo Reinoso destacó el fuerte nivel de “violencia” con el que operaba la banda delictiva, por lo que se investiga si tendría algún nexo con cárteles o asociaciones criminales extranjeras de carácter transnacional, como la banda venezolana Tren de Aragua, conocidas por la brutalidad de sus acciones.

“Por la violencia con la cual operaban no se descarta algún tipo de vinculación, pero eso está todavía en proceso investigativo”, dijo en la conferencia.

Ello porque, en el marco de las diligencias, los policías igualmente encontraron restos óseos humanos en uno de los domicilios registrados durante el operativo, lo que prendió las alertas de los investigadores. Los restos están siendo analizados y aún no fueron identificados, aunque Reinoso hizo hincapié en que la persona fallecida “no tiene relación con esta organización criminal”.