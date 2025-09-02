Cardenales superan 2-1 a Atléticos gracias a jonrón de Herrera y gran labor de Mikolas

SAN LUIS (AP) — El panameño Iván Herrera conectó un jonrón de dos carreras para adelantar a su equipo, y Miles Mikolas lanzó seis sólidas entradas que ayudaron a que los Cardenales de San Luis superaran el martes 2-1 a los Atléticos.

Mikolas (7-10) permitió una carrera con cinco hits en seis entradas. No logró ponchar a ningún bateador y concedió una base por bolas.

El derecho tuvo en agosto un récord de 0-2 con una efectividad de 6.04 en cinco aperturas.

Matt Svanson siguió con dos innings sin permitir carreras y JoJo Romero lanzó un noveno perfecto para su sexto salvamento.

Victor Scott II recibió una base por bolas al inicio del sexto inning de parte de Hogan Harris. Michael Kelly (4-3) reemplazó a Harris con dos outs y con Scott en tercera, y Herrera conectó su duodécimo jonrón tres lanzamientos después para tomar una ventaja de 2-1.

El dominicano Luis Severino dejó el juego con una ventaja de 1-0 después de cinco entradas y 61 lanzamientos en su primera apertura desde el 5 de agosto. Permitió tres hits y una base por bolas.

Severino siguió a una racha de cinco derrotas consecutivas con cuatro victorias seguidas antes de ausentarse por una distensión en el oblicuo izquierdo.

JJ Bleday conectó un doble al inicio del tercer inning y el novato Nick Kurtz —quien ostenta un promedio de bateo de .325 con corredores en posición de anotar— conectó un doble para poner a los Atléticos por delante. Bleday disparó dos jonrones por los Atléticos (64-76) en una victoria por 11-tres en el primer juego.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 2-0.

Por los Cardenales, el panameño Herrera de 3-1 con una anotada y dos producidas. Los venezolanos Willson Contreras de 2-0 y Freddy Fermín de 3-0.