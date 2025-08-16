Canciller alemán anticipó posible diálogo trilateral después de la reunión Zelenski-Trump
Friedrich Merz calificó como "buenas noticias" que no se haya hablado de territorio en la cumbre entre Trump y Putin este viernes.
16/08/2025 | 19:36Redacción Cadena 3
FOTO: Friedrich Merz, canciller alemán.
El canciller alemán, Friedrich Merz, señaló hoy que se espera una reunión trilateral luego del encuentro del lunes próximo entre el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington.
En una entrevista con la radiodifusora pública ARD, Merz señaló que podría ser posible que un subsecuente diálogo trilateral en el que participen el presidente ruso Vladimir Putin, Zelenski y Trump, tuviera lugar pronto, aunque hay incertidumbres.
El periódico alemán Bild reportó hoy que el domingo los gobiernos de Alemania, Reino Unido y Francia decidirán si, y de qué nivel, enviarán representantes a Estados Unidos para sumarse a la reunión del lunes.
Al comentar sobre la cumbre del viernes en Alaska, Merz señaló en la plataforma X que son "buenas noticias" que no hubiera negociaciones territoriales entre Putin y Trump por encima de Ucrania y la Unión Europea. Merz dijo que las conversaciones continuarán y que los europeos tendrán un papel en el proceso.
Lectura rápida
¿Quién anticipó la reunión trilateral? Friedrich Merz anticipó la reunión.
¿Qué líderes participarían en el diálogo? Vladimir Putin, Volodímir Zelenski y Donald Trump participarían en el diálogo.
¿Cuándo se espera la reunión trilateral? Después de la reunión del lunes próximo se espera la reunión trilateral.
¿Qué destacó Merz sobre la cumbre del viernes? Que no hubo negociaciones territoriales entre Putin y Trump.
¿Qué países decidirán si envían representantes a Estados Unidos? Alemania, Reino Unido y Francia decidirán sobre el envío de representantes.
[Fuente: Noticias Argentinas]