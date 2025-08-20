Calor extremo afecta a California y el suroeste de EEUU; aumenta riesgo de incendios forestales

LOS ÁNGELES (AP) — Una peligrosa ola de calor de varios días azotó gran parte de California y el suroeste de Estados Unidos, y se tuvo previsto que se registraran temperaturas cercanas a récords, lo que aumentó el riesgo de que se produjeran incendios forestales.

Las autoridades abrieron centros de enfriamiento durante la semana en Los Ángeles, donde se advirtió a los residentes que evitaran actividades extenuantes al aire libre. El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó el despliegue de recursos estatales de lucha contra incendios en áreas donde podrían iniciarse incendios.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de calor extremo para el sur de California a partir del miércoles y hasta el fin de semana. Si no se podían evitar las actividades al aire libre, dijeron los meteorólogos, deberían realizarse en las primeras horas de la mañana. Y todos debían hidratarse.

Se pronosticó que el centro de Los Ángeles registrara una temperatura de unos 36 grados Celsius (97 grados Fahrenheit) el viernes, mientras que los valles al norte se prepararon para temperaturas de hasta 42 grados Celsius (108 grados Fahrenheit). Fue varios grados más caliente en áreas desérticas, incluyendo Palm Springs.

Candice Catlett, quien usó una silla de ruedas, se dirigió hacia una sombra mientras las temperaturas comenzaban a subir el martes en el centro de Los Ángeles. “Está abrasadoramente caliente aquí afuera”, comentó Catlett. “Me puse bloqueador solar. Espero poder encontrar algo de agua fría. Estoy tratando de mantenerme fuera del sol directo”.

Más al norte, el casi siempre caluroso Valle de la Muerte registró unos 49 grados Celsius (120 grados Fahrenheit), dijo el servicio meteorológico, siete grados por debajo de su récord de 56 grados Celsius establecido hace más de un siglo cuando en 1913 alcanzó la temperatura más alta jamás registrada en la Tierra.

En Arizona, el pico de la ola de calor llegó el jueves y viernes, y fue posible que se registrara una temperatura de 43 grados Celsius (110 grados Fahrenheit) en las partes sur y oeste del estado. Se pronosticaron temperaturas similares en Las Vegas.

Se emitieron advertencias de bandera roja, que indicaron un peligro elevado de incendios forestales, en los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo y estuvieron en vigor hasta el sábado. “Si vives en un área de alto riesgo de incendios en las montañas o colinas, revisa tus planes y rutas de evacuación y mantente atento a lo que digan las autoridades locales de emergencia”, dijo el servicio meteorológico en un comunicado.

El estado envió 10 camiones de bomberos y varios equipos de lucha contra incendios al condado de Los Ángeles para asistir a las agencias locales si se desataban incendios. “Al preposicionar unidades de bomberos, equipos y otros recursos en áreas de alto riesgo, pudimos responder más rápido y de manera más efectiva cuando fue necesario”, dijo Nancy Ward, directora de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador.

El incendio más grande de California este año, el incendio Gifford, estuvo contenido en un 95% el miércoles después de haber quemado casi 534 kilómetros cuadrados (206 millas cuadradas) de los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara desde que estalló el 1 de agosto. La causa estuvo bajo investigación.

Sumando al riesgo de incendios forestales, especialmente en áreas montañosas, estuvo la posibilidad de rayos que pudieron acompañar a las tormentas eléctricas, dijo Sam Zuber, meteorólogo de la oficina del NWS en San Diego. “Tenemos humedad monzónica entrando, tenemos un ambiente inestable debido al calor, y eso crea condiciones perfectas para tormentas eléctricas”, explicó Zuber el miércoles. Agregó que los rayos pudieron caer en áreas secas hasta 24 kilómetros (15 millas) de distancia de donde ocurrieron las lluvias.

Las fuertes lluvias también pudieron causar inundaciones localizadas y deslizamientos de tierra, advirtieron los pronosticadores.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.