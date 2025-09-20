FOTO: California prohíbe que la mayoría de los agentes del orden se cubran el rostro durante operaciones

California fue el primer estado en prohibir que la mayoría de las fuerzas del orden, incluidos los agentes federales de inmigración, cubran sus rostros mientras realizaron actividades oficiales, según un proyecto de ley aprobado el sábado por el gobernador Gavin Newsom.

La prohibición fue la respuesta directa de California a una reciente serie de redadas de inmigración en Los Ángeles, donde los agentes federales usaron máscaras al realizar arrestos masivos. Dichas redadas provocaron una protesta de varios días en toda la ciudad e hicieron que el presidente Donald Trump desplegara tropas de la Guardia Nacional y Marines en el área.

No obstante, no quedó claro cómo el estado podría aplicar la prohibición a los agentes federales que llevaron a cabo esas redadas ni si podría hacerlo. Esta semana, un funcionario de seguridad nacional calificó la legislación de “despreciable” en un comunicado y agregó que la prohibición solo pondría en peligro a los agentes.

El asambleísta Al Muratsuchi dijo en una conferencia de prensa en Los Ángeles que “los estudiantes no pueden aprender si viven con el miedo de ser deportados. La Ley de Escuelas de Refugio Seguro de California es un mensaje claro para Donald Trump: ‘mantén al ICE fuera de nuestras escuelas’”, refiriéndose por sus siglas en inglés al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que envió cartas el viernes a los fiscales generales de California, Illinois y Nueva York para reforzar las instrucciones previas de que los estados gobernados por demócratas cumplan las órdenes de detención del ICE para “extranjeros ilegales criminales dentro de sus jurisdicciones”. El DHS también comunicó que, si los estados no cumplían, aplicaría “todas las medidas apropiadas para poner fin a su obstrucción inadmisible e irresponsable”.

Hasta el momento, el DHS y el ICE no respondieron los mensajes enviados después de que se firmó la ley para solicitar sus comentarios.

Newsom, un demócrata que había criticado el uso de máscaras por parte de agentes federales durante actividades oficiales, afirmó que la medida ayudaría a California a resistir el exceso de autoridad federal. Firmó el proyecto de ley en Los Ángeles, acompañado por legisladores estatales y miembros de la comunidad inmigrante.

La nueva ley prohíbe el uso de bufandas, pasamontañas y otras coberturas faciales por parte de agentes locales y federales, incluidos los de inmigración, durante actividades oficiales. Se establecen excepciones para agentes encubiertos, máscaras médicas como respiradores N95 o equipos tácticos. La prohibición no se aplica a la policía estatal.

Los funcionarios del gobierno de Trump han defendido constantemente la práctica, alegando que los agentes de inmigración enfrentan un creciente acoso en público y en línea mientras llevan a cabo su trabajo en servicio del impulso de Trump por las deportaciones masivas, argumentando que ocultan sus identidades por seguridad.

Los agentes federales tienen órdenes de identificarse y usar chalecos con marcas del ICE o Seguridad Nacional durante las operaciones, dijo esta semana en un comunicado la secretaria adjunta de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin.

“Los hombres y mujeres del servicio de Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el ICE y todas nuestras agencias federales de aplicación de la ley arriesgan sus vidas todos los días para arrestar a extranjeros ilegales criminales violentos para proteger y defender las vidas de los ciudadanos estadounidenses”, dijo.

Los demócratas del Congreso y legisladores de varios estados, como Tennessee, Michigan, Illinois, Nueva York, Massachusetts y Pensilvania, también han presentado propuestas semejantes que buscan prohibir el uso de máscaras por parte de los agentes del orden público.

Los proponentes argumentaron que la prohibición de máscaras es especialmente necesaria luego de que la Corte Suprema dictó, a principios de este mes, que la administración federal puede reanudar las operaciones masivas de inmigración en Los Ángeles. La nueva ley tiene como objetivo aumentar la confianza pública en las fuerzas del orden y evitar que las personas se hagan pasar por agentes para cometer delitos, argumentaron los defensores de la medida.

El experto en derecho constitucional Erwin Chemerinsky de la Universidad de California, Berkeley, defendió la legislación, indicando que los empleados federales deben seguir las reglas generales del estado “a menos que hacerlo interfiera significativamente con el desempeño de sus deberes. Por ejemplo, mientras están en el trabajo, los empleados federales deben detenerse en los semáforos en rojo”, escribió en un artículo de opinión para el Sacramento Bee.

El aumento de la aplicación de la ley de inmigración de alto perfil ya era polémico entre quienes se oponen a las acciones del gobierno de Trump y quienes las apoyan. La imagen de agentes enmascarados llevando a cabo estas operaciones genera un nivel de conflicto completamente nuevo.

La prohibición del uso de máscaras es una de las diferentes medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa, controlada por los demócratas, en respuesta a las políticas de deportación masiva de Trump. Newsom también aprobó el sábado una legislación para evitar que los agentes de inmigración ingresen a escuelas e instalaciones de salud sin un mandato válido o una orden judicial y para exigir que las escuelas notifiquen a los padres y maestros cuando los agentes de inmigración se encuentren en el campus.

Esto forma parte de los esfuerzos de los legisladores estatales para salvaguardar los valores progresistas en California. A inicios de este año, la Asamblea Legislativa también autorizó la entrega de 50 millones de dólares al Departamento de Justicia de California y otros grupos legales, lo que generó más de 40 demandas contra el gobierno.