Cachorros de guepardo rescatados en Somalilandia tras ser destinados al comercio ilegal

FOTO: Cachorros de guepardo destinados al comercio ilegal de fauna exótica son rescatados en Somalilandia

NAIROBI, Kenia (AP) — Diez cachorros de guepardo mantenidos en cautiverio desde su nacimiento y que estaban destinados a los mercados internacionales de comercio de vida silvestre han sido rescatados en Somalilandia, una región separatista de Somalia.

Laurie Marker, fundadora del Fondo de Conservación del Guepardo (CCF, por sus siglas en inglés), que está cuidando a los cachorros, dijo el miércoles que todos se encontraban en condiciones estables a pesar de que todos habían estado desnutridos y cojeando debido a que estuvieron atados en cautiverio durante meses.

Marker comentó que un cachorro de ocho meses no podía caminar después de haber estado atado durante seis meses, mientras que uno de cinco meses estaba “muy desnutrido (un saco de huesos), con llagas por todo su cuerpo y lleno de larvas de mosca que están bajo la piel”.

“Pero con cachorros como estos, necesitamos comenzar a alimentarlos lentamente debido al síndrome de realimentación, similar a las personas en estado de inanición”, agregó.

Dos personas que estaban en posesión de los cachorros fueron arrestadas durante un operativo realizado el 14 de agosto en el distrito norte de Sallahley. Las autoridades han instado al público a reportar actividades sospechosas de comercio de vida silvestre.

El director del Ministerio de Medio Ambiente, Abdinasir Hussein Said, dijo a los periodistas que los cachorros de guepardo se han unido a un grupo de otros 109 rescatados en operativos similares.

Somalilandia es un importante centro de tránsito para el comercio ilegal de vida silvestre. Cientos de guepardos y leopardos del Cuerno de África han sido transportados a países del Golfo Pérsico a través del Golfo de Adén.

La posesión de vida silvestre es ilegal en Somalilandia, y la policía a menudo toma medidas enérgicas contra los comerciantes sospechosos.

“Recomendamos a la gente de Somalilandia a proteger la vida silvestre en sus hábitats naturales, ya que sus mejores intereses están allí”, dijo Hussein. “Podemos imaginar la angustia de una madre al ser separada de sus crías”.

“Estos animales están sufriendo actualmente debido a la separación de sus madres, lo que puede llevar a que las madres experimenten estrés y potencialmente mueran. Una vez más, enfatizamos la importancia de proteger la vida silvestre en sus hábitats”, señaló.

Conservacionistas en el Cuerno de África han expresado anteriormente su preocupación por el aumento de la demanda de mascotas exóticas en los países del Golfo Pérsico y el comercio ilegal resultante que afecta a los ecosistemas en las naciones de la región de África Oriental.