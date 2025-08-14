Cachorros colocan a Miguel Amaya en lista de lesionados y suben a Owen Caissie

FOTO: Cachorros colocan al receptor Miguel Amaya en lista de lesionados y suben a Owen Caissie de Triple A

TORONTO (AP) — Los Cachorros de Chicago colocaron al receptor panameño Miguel Amaya en la lista de lesionados por diez días y subieron al cotizado prospecto Owen Caissie de la sucursal de Triple A en Iowa.

Amaya se torció el tobillo izquierdo en la octava entrada de la victoria del miércoles por la noche 4-1 sobre los Azulejos. Su pie aterrizó de manera incómoda al frente de la primera base en un sencillo dentro del cuadro, y tuvo que ser sacado del campo en carrito.

Amaya, de 26 años, acababa de ser reincorporado de la lista de lesionados el martes. Había estado sin jugar desde el 25 de mayo debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. Batea para .281 con cuatro jonrones y 25 carreras impulsadas en 28 juegos esta temporada.

“Está decepcionado. Pasas dos meses con una lesión, vuelves a involucrarte con un equipo que tiene la oportunidad de lograr cosas divertidas, y tienes un día y se acaba de nuevo”, dijo el mánager Craig Counsell sobre Amaya.

Caissie apareció en la alineación titular para su debut en las Grandes Ligas en el final de la serie en Toronto. Le tocó el quinto turno en el orden ofensivo como bateador designado. Max Scherzer estaba en el montículo para los Azulejos.

Caissie, de 23 años, nació en Burlington, Ontario, justo a las afueras de Toronto.

Caissie bateaba para .289 con 22 jonrones y 52 carreras impulsadas en 93 juegos con Iowa esta temporada. Ha estado particularmente bien en agosto, bateando para .393 (11 de 28) con dos jonrones y cinco carreras impulsadas.

“No sé si esto va a ser un gran papel para Owen, pero creo que estamos sondeando nuestro rumbo con este calendario, y siendo un poco más flexibles en términos de si necesitamos darles a los muchachos algo de descanso, que los muchachos descansen algunas entradas”, dijo Counsell.

Caissie fue seleccionado por San Diego en la segunda ronda del draft amateur de 2020. Fue traspasado a Chicago en el acuerdo por el lanzador Yu Darvish en diciembre de 2020.