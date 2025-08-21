Busch destaca con doble de 3 carreras y Cachorros triunfan 4-3 sobre Cerveceros

FOTO: Busch conecta doble de 3 carreras ante Misiorowski y Cachorros superan 4-3 a Cerveceros

CHICAGO (AP) — Michael Busch conectó un doble de tres carreras contra Jacob Misiorowski, y los Cachorros de Chicago superaron el miércoles 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee para hilar su tercera victoria consecutiva sobre los líderes de la División Central de la Liga Nacional.

Matt Shaw añadió un jonrón en solitario por Chicago, que ganó por quinta vez en seis juegos. Colin Rea (10-5) lanzó hasta la sexta entrada permitiendo sólo tres hits.

Los Cachorros mejoraron a 7-5 contra los Cerveceros este año, asegurando la serie de la temporada. Están a seis juegos de Milwaukee de cara al duelo del jueves, último de la serie.

Brice Turang totalizó tres hits por Milwaukee, y Christian Yelich anotó dos carreras. Misiorowski (4-2) fue responsable de tres anotaciones en cuatro entradas.

El campocorto de los Cerveceros, Joey Ortiz, se fue de 3-0 un día después de salir del segundo juego de una doble cartelera con un golpe en una rodilla.

El sencillo impulsor de Turang recortó la ventaja de Chicago a 3-2 en la sexta entrada. Pero Shaw abrió la octava con un jonrón de 390 pies entre el jardín izquierdo y el central contra Jared Koenig.

Brad Keller lanzó una octava perfecta por los Cachorros, y el venezolano Daniel Palencia trabajó una novena complicada para su 18º salvamento en 20 oportunidades.

Danny Jansen impulsó a Turang con un sencillo como emergente, y los Cerveceros llenaron las bases con dos outs. Pero el venezolano William Contreras conectó una línea al segunda base para el último out.

Por los Cerveceros, el venezolano Contreras de 5-0.