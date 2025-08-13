Brasil anuncia $5.500 millones en créditos para exportadores afectados por aranceles de EEUU

SAO PAULO (AP) — El gobierno brasileño presentó el miércoles un plan para apoyar a los exportadores locales afectados por un arancel del 50% impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump sobre varios productos de la nación sudamericana.

Bautizado como “Brasil Soberano”, el plan previó una línea de crédito de 30.000 millones de reales (5.500 millones de dólares), entre otras medidas.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva describió el plan, que incluye un proyecto de ley que será enviado al Congreso, como un primer paso para ayudar a los exportadores locales. Líderes del Congreso asistieron a la ceremonia del miércoles, la primera en meses, como una señal de creciente apoyo político al líder izquierdista en respuesta a los aranceles de Trump.

Otras medidas anunciadas por el gobierno brasileño incluyeron el aplazamiento de los cargos fiscales para las empresas afectadas por los aranceles de Estados Unidos, la provisión de 5.000 millones de reales (930.000 dólares) en créditos fiscales para pequeñas y medianas empresas hasta finales de 2026 y la ampliación del acceso a seguros contra pedidos cancelados. El plan también incentivó las compras públicas de artículos que no pudieron ser exportados a Estados Unidos.

“No podemos tener miedo, estar nerviosos y ansiosos cuando hay una crisis. Una crisis es para que creemos cosas nuevas”, declaró Lula. “En este caso, lo desagradable es que las razones dadas para imponer sanciones contra Brasil no existen”.

Trump vinculó directamente el arancel del 50% sobre muchos bienes brasileños importados a la situación judicial de su aliado el expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.