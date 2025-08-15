En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random sábado

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Boluarte ratificó que Perú no cederá "ni un centímetro" de su territorio

La mandataria salió al cruce de un reclamo de Colombia sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto.

15/08/2025 | 23:03Redacción Cadena 3

FOTO: Dina Boluarte, presidenta de Perú.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó hoy que su país no cederá "ni un centímetro" del territorio nacional, en alusión a la isla Chinería de la región Loreto (noreste), cuya jurisdicción ha sido cuestionada en los últimos días por Colombia.

"Aquí actuamos conforme a la Constitución y al derecho internacional. No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio ni permitiremos faltas de respeto. Nuestra soberanía no está en discusión", expresó la mandataria durante una ceremonia cívica en dicha localidad fronteriza.

Tras cuestionar que "desde hace algunos días se vienen lanzando mensajes y realizando acciones inaceptables que afectan la hermandad que une a nuestras dos naciones", insistió en que el distrito de Santa Rosa de Loreto, que se ubica en la isla, "es y seguirá siendo peruano".

Boluarte defendió que los tratados que fijaron los límites entre Perú y Colombia, firmados hace más de un siglo, tienen "carácter perfecto e inamovible" y respaldan el ejercicio legítimo de la jurisdicción peruana sobre ese territorio, con lo que su país actúa conforme a la Constitución y al derecho internacional.

Aprovechó para remarcar que ambas naciones mantienen lazos históricos de amistad y cooperación, y que su Gobierno fomenta un trato respetuoso entre sus pueblos.

Ese pronunciamiento llega poco después de que la cancillería de Colombia expresara preocupación por la detención de dos ciudadanos colombianos en las inmediaciones del distrito de Santa Rosa, y reiterara que no reconoce la soberanía peruana sobre la isla.

Según explicó en un comunicado, los detenidos realizaban estudios técnicos para la ampliación de un muelle en la ciudad colombiana de Leticia y que sus actividades "de ninguna manera" estaban vinculadas a actos de soberanía sobre territorio peruano.

La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia, detenidos el 12 de agosto mientras efectuaban trabajos de medición satelital y topográfica en Santa Rosa sin los permisos correspondientes.

El Ministerio Público informó que se les investiga por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, en la modalidad de actos dirigidos a someter a la República a la dominación extranjera.

Este es el tercer episodio que ha generado fricción entre ambos países en la zona fronteriza desde que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, rechazó la semana pasada la autoridad de Perú sobre la isla Chinería.

Lectura rápida

¿Qué afirmó Dina Boluarte? Dina Boluarte afirmó que Perú no cederá "ni un centímetro" de su territorio nacional.

¿Sobre qué territorio hay un reclamo? El reclamo se centra en la isla Chinería de la región Loreto.

¿Qué documentos respaldan la jurisdicción peruana? Los tratados que fijaron los límites entre Perú y Colombia tienen "carácter perfecto e inamovible".

¿Qué sucedió con los ciudadanos colombianos? Fueron detenidos por realizar trabajos de medición sin permisos en Santa Rosa.

¿Qué relación tienen Perú y Colombia? Ambas naciones mantienen lazos históricos de amistad y cooperación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho