Bolivia vota su presidente: Evo Morales llamó a abstenerse y no hay un favorito

Bolivia se apresta a votar este domingo y casi 8 millones de personas están habilitadas para elegir no solo presidente y vicepresidente, sino también renovar la Asamblea Legislativa (26 senadores y 130 diputados). Evo Morales, exmandatario con fuerte influencia histórica, no puede presentarse y ha llamado al abstencionismo; sin embargo, su peso político parece estar disminuyendo, según sondeos.

El Movimiento al Socialismo (MAS), que ha liderado durante casi dos décadas, enfrenta una evidente fractura interna y se presenta debilitado: creciente descontento por la crisis económica, la escasez de combustible y la falta de estabilidad lo han erosionado considerablemente.

Las encuestas apuntan a un duelo reñido entre líderes de centroderecha como Samuel Doria Medina y el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, quienes se perfilan como favoritos, aunque ninguno alcanza el 30 % de intención de voto. Además, alrededor del 25 % del electorado aún no ha definido su voto.

Si ningún candidato logra una mayoría absoluta, se convocará a una segunda vuelta el 19 de octubre. El nuevo mandatario asumirá el 8 de noviembre, según el calendario electoral. Cabe recordar que el actual presidente Luis Arce no se presentará a la reelección.

Entre los principales contendientes:

Samuel Doria Medina, de 66 años, empresario exitoso y líder de la coalición "Alianza Unidad", propone eliminar subsidios, privatizar empresas estatales y liberalizar la economía, con énfasis en transparencia, apoyo al sector privado y programas sociales sin recortes.

Jorge “Tuto” Quiroga, de 65 años y ex presidente (2001–2002), postula por la alianza "Libre". Defiende la propiedad privada, el libre comercio, el envío de tratados internacionales, la participación activa del Estado en minería y turismo, e incentivos para exportaciones, además de apoyar la sustitución de importaciones mediante aranceles.

Andrónico Rodríguez, de 36 años, aparece como la tercera fuerza que quiere dar la sorpresa. Propone una “austeridad inteligente”, que tienen como objetivo reducir el gasto público y dar prioridad a los más desfavorecidos, sobretodo a quienes viven en zonas rurales.