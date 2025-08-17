En vivo

Mundo

Bolivia vota en medio de una crisis económica y con sondeos que anticipan un giro a la derecha

Más de 7,5 millones de bolivianos eligen presidente. El conservador Jorge Quiroga lidera las encuestas, que predicen una segunda vuelta electoral.

17/08/2025 | 10:27Redacción Cadena 3

FOTO: Elecciones en Bolivia (ABI-NA)

Las urnas ya estaban abiertas en Bolivia, donde más de 7,5 millones de ciudadanos estaban convocados para elegir presidente, 36 senadores y 130 diputados en una jornada electoral marcada por una profunda crisis económica y la posibilidad de un histórico giro a la derecha.

Según supo Noticias Argentinas, el país que en la última década vivió un auge por las materias primas, hoy enfrenta una escasez de dólares, falta de combustible y una inflación que rondaba el 25%, un contexto que impactaba de lleno en el humor social.

Sondeos: se perfila una segunda vuelta y el MAS queda relegado

Las encuestas previas a la elección anticipaban un escenario inédito para la política boliviana, con el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) muy lejos de sus resultados históricos y la oposición de derecha perfilándose para competir en un balotaje.

  • Liderazgo conservador: La última encuesta de AtlasIntel ubicaba al expresidente conservador Jorge Quiroga a la cabeza con un 22,3% de intención de voto.
  • Segundo lugar: Lo seguía el candidato de centroderecha Samuel Doria Medina, con un 18%.
  • El MAS, dividido y cuarto: El candidato del MAS, Andrónico Rodríguez, figuraba en un lejano cuarto lugar con apenas un 11,4%, por debajo de los votos en blanco y nulos.
  • Fin de una era: De confirmarse esta tendencia, sería la primera vez en 20 años que el MAS no superaba el 50% en primera vuelta, marcando un punto de inflexión.

Todo indicaba que, por primera vez en la historia del país, la elección presidencial se definiría en una segunda vuelta electoral que se realizaría en el mes de octubre.

Lectura rápida

¿Cuántos bolivianos votaron? Más de 7,5 millones de ciudadanos estaban convocados para votar.

¿Qué se elige en estas elecciones? Se elige presidente, 36 senadores y 130 diputados.

¿Quién lidera las encuestas? El expresidente conservador Jorge Quiroga lideraba con un 22,3% de intención de voto.

¿Qué pronostican las encuestas? Se anticipa una segunda vuelta electoral debido a la baja intención de voto del MAS.

¿Cuándo se llevaría a cabo la segunda vuelta? La segunda vuelta se realizaría en el mes de octubre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

