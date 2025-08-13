Bolivia restringirá transporte aéreo y terrestre durante las elecciones del 17 de agosto

FOTO: Bolivia tiene todo listo para las elecciones del domingo.

Bolivia vivió el próximo domingo 17 de agosto una jornada electoral marcada por un inusual silencio en sus terminales aéreas y terrestres: solo pudieron operar vuelos internacionales en los tres principales aeropuertos del país, mientras que todo el transporte nacional quedó suspendido durante 24 horas, informó el Gobierno.

La medida, dispuesta por Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) en cumplimiento de una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), buscó garantizar el normal desarrollo de las elecciones en las que 7,5 millones de ciudadanos votaron para elegir presidente, vicepresidente, legisladores y representantes supraestatales.

Además, 369.931 ciudadanos en 22 países participaron únicamente en la elección presidencial y vicepresidencial, precisó un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Entre las 00:00 y las 24:00 hora local del domingo, los aeropuertos Jorge Wilstermann (Cochabamba), Viru Viru (Santa Cruz) y El Alto (La Paz) atendieron únicamente vuelos internacionales.

Para estos desplazamientos, se habilitaron seis líneas de transporte público que conectaron las ciudades con las terminales aéreas, de acuerdo con el comunicado de Naabol.

“Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y reiteramos nuestro compromiso con el estricto cumplimiento de las normativas vigentes, así como con nuestra contribución al desarrollo de un proceso electoral eficiente, seguro y ordenado”, manifestó la dependencia.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, confirmó en conferencia de prensa este martes que todos los vuelos nacionales y el transporte terrestre quedaron suspendidos, salvo aquellos autorizados por emergencias.

“El día domingo no habrá atención de ningún vuelo nacional, tome sus previsiones. Sí se atenderán los vuelos internacionales y los que estén relacionados a un tema de emergencia de salud”, expresó.

En cuanto al transporte terrestre, Montaño explicó que las terminales del país cerraron a las 17:00 hora local del sábado 16 de agosto y reabrieron el lunes 18.

Estas restricciones formaron parte de las medidas habituales en Bolivia durante las jornadas de votación, que incluyeron además la prohibición de venta de alcohol, reuniones, fiestas y restricciones a la circulación vehicular, con el fin de preservar la seguridad y evitar incidentes que interfirieran en el proceso electoral.

El padrón electoral habilitó a 7.937.138 ciudadanos, de los cuales 7.567.207 votaron en territorio nacional y 369.931 lo hicieron desde el exterior.

La elección definió, además de las máximas autoridades del Ejecutivo, la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento) para el próximo periodo 2025-2030.