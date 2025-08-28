Barcelona y Madrid enfrentan posible salida de Fermín y Rodrygo al fútbol inglés

FOTO: Barcelona y Madrid podrían perder a Fermín y Rodrygo en el mercado de fichajes

BARCELONA (AP) — Real Madrid y Barcelona estuvieron acostumbrados a atraer jugadores de otros clubes.

Sin embargo, las potencias españolas enfrentaron la posible partida de jugadores clave hacia la más rica Liga Premier antes del cierre del mercado de fichajes.

El delantero brasileño Rodrygo, quien marcó goles decisivos para que el Real Madrid ganara la Liga de Campeones, se situó en el centro de la especulación mediática sobre un posible traspaso al Manchester City u otro club inglés.

Chelsea también estuvo en búsqueda del mediocampista del Barcelona, Fermín López, según reportes de prensa. Además, Marc Casadó podría ser vendido, dado que Barcelona necesitó ingresos.

El entrenador Hansi Flick había afirmado que deseaba mantener a ambos jugadores, especialmente después de que el Barcelona dejó ir al defensor central Íñigo Martínez a Arabia Saudí. Los medios catalanes informaron que el club consideraría una oferta que supere los 60 millones de euros (70 millones de dólares) por Fermín si él pidiera irse.

La ventana de transferencias cerró el lunes, justo después de la tercera jornada de la liga española de ese fin de semana.

Barcelona y Real Madrid buscaron ambos una tercera victoria en igual número de partidos, junto con Villarreal, Athletic Bilbao y el sorprendente Getafe.

Partidos clave

Barcelona visitó al Rayo Vallecano el domingo, después de dos victorias de visita en Mallorca y Levante.

Se preguntaron si Fermín y Casadó, quienes contribuyeron significativamente a su doblete doméstico la temporada pasada, obtendrían minutos en la capital.

Real Madrid recibió al Mallorca el sábado, con Kylián Mbappé buscando sumar a sus tres goles de sus dos primeras victorias sobre Osasuna y en el Real Oviedo. Rodrygo fue titular por apenas la segunda ocasión en ocho duelos desde que Xabi Alonso asumió como entrenador del Madrid este verano antes de la Copa Mundial de Clubes.

El Atlético de Madrid también visitó el sábado a Alavés, tras sumar apenas un punto de seis, su peor inicio de liga en 14 temporadas bajo el entrenador Diego Simeone.

Jugadores a seguir

Ferran Torres tuvo dos goles en igual número de partidos como delantero central del Barcelona, mientras que Robert Lewandowski, quien regresó la última jornada como suplente, se recuperaba de una lesión en el muslo.

Flick tuvo que elegir entre Torres y Lewandowski ante el Rayo. Marcus Rashford fue otra opción en el frente para Flick.

Tajon Buchanan del Villarreal realizó un triplete en la goleada 5-0 sobre el Girona en la última jornada. El extremo canadiense, quien se unió desde el Inter de Milán este verano, probablemente volvió a figurar para el líder Villarreal cuando juegue contra el Celta de Vigo el domingo, con Gerard Moreno lesionado y Ayoze Pérez en duda.

Alex Baena estuvo en duda para el Atlético, mientras que José Luis Gayà del Valencia quedó suspendido para el partido del Valencia el viernes contra el invicto Getafe.

Fuera del campo

Barcelona deseó jugar su primer partido en casa de la temporada en su remodelado Camp Nou el 14 de septiembre. Sin embargo, el club reconoció que tenía el tiempo encima para obtener el permiso final de las autoridades para que el público regrese.

El club no confirmó estadios alternativos, pero Barcelona jugó las dos últimas temporadas en el Estadio Olímpico de la ciudad, de propiedad pública. Otra opción potencial podría ser el más pequeño Estadio Johan Cruyff del club, con capacidad para solo 6.000 espectadores, después de que los oficiales de La Liga lo inspeccionaron esa semana.

