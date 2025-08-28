Bajan las solicitudes del seguro por desempleo en EEUU

WASHINGTON (AP) — Menos estadounidenses solicitaron el seguro por desempleo la semana pasada, mientras los empleadores parecen haber retenido a sus trabajadores incluso cuando la economía se desaceleró.

Las solicitudes del seguro por desempleo para la semana que terminó el 23 de agosto cayeron en 5.000, situándose en 229.000, informó el jueves el Departamento de Trabajo.

Wall Street y la Reserva Federal observaron de cerca el desempeño del mercado laboral, ya que los datos gubernamentales más recientes sugirieron que la contratación se había desacelerado drásticamente desde esta primavera. La creación de empleos promedió solo 35.000 al mes en los tres meses que terminaron en julio, apenas una cuarta parte de lo que eran hace un año.

Las solicitudes semanales del seguro por desempleo se consideraron un indicador de los despidos y se mantuvieron en un rango históricamente saludable entre 200.000 y 250.000 desde que Estados Unidos comenzó a salir de la pandemia de COVID-19 hace más de tres años.

Aunque los despidos fueron bajos, la contratación también se debilitó como parte de lo que muchos economistas describieron como una economía de “no contratar, no despedir”. Aun así, la tasa de desempleo continuó siendo baja, en 4,2%.

El crecimiento se había debilitado hasta ahora este año, ya que muchas empresas redujeron sus proyectos de expansión en medio de la incertidumbre que rodeaba los impactos de las políticas arancelarias del presidente Donald Trump. El crecimiento se desaceleró a una tasa anual del 1,3% en la primera mitad del año, por debajo del 2,5% en 2024.

La lentitud en el mercado laboral fue una razón clave por la que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló la semana pasada que el banco central podría reducir su tasa de interés clave en su próxima reunión del 16 al 17 de septiembre. Un recorte podría abaratar otros costos de endeudamiento en la economía, incluidas las hipotecas, los préstamos para automóviles y los préstamos comerciales.

El informe del Departamento de Trabajo también mostró que el promedio de cuatro semanas de las solicitudes, que suaviza algunas de las fluctuaciones semanales, aumentó en 2.500, alcanzando 228.500.

El número total de estadounidenses que cobraron el seguro por desempleo para la semana anterior al 16 de agosto cayó en 7.000, situándose en 1,95 millones, por debajo de un máximo de casi cuatro años alcanzado a principios de este mes. El número obstinadamente alto de personas que continuaron cobrando la ayuda sugirió que, una vez sin trabajo, muchos estadounidenses tuvieron dificultades para encontrar nuevos empleos.