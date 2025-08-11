Atlético de Madrid ficha al internacional italiano Giacomo Raspadori del Napoli
El Atlético de Madrid incorporó al delantero italiano Giacomo Raspadori. Se trata de su séptima adición para la temporada 2025-26. El jugador firmó un contrato de cinco años tras completar el reconocimiento médico.
11/08/2025 | 18:11Redacción Cadena 3
FOTO: Atlético de Madrid ficha al internacional italiano Giacomo Raspadori del Napoli
MADRID (AP) — El Atlético de Madrid adquirió al internacional italiano Giacomo Raspadori procedente del Napoli.
Se trató de la séptima adición del Atlético para la temporada 2025-26. El delantero de 25 años completó su reconocimiento médico y firmó un contrato de cinco años con el equipo español.
“El jugador italiano es un futbolista polivalente que puede jugar en todas las posiciones del ataque y también detrás de los delanteros”, destacó el Atlético en su anuncio el lunes.
No se divulgaron los detalles financieros del traspaso.
Raspadori firmó con el Napoli en 2022 y salió campeón de la Serie A con el club en su primera temporada y nuevamente en 2024-25. Jugó 109 partidos con el Napoli y anotó 18 goles.
Debutó con la selección absoluta de Italia a los 21 años en 2021 y participó en la Eurocopa que conquistó Italia. Ha disputado 40 partidos con Italia, aportando nueve goles y seis asistencias.
El Atlético ha renovado a fondo su plantilla para la temporada, incorporando jugadores como Álex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill y Dávid Hancko.
El equipo de Diego Simeone terminó tercero en La Liga española la temporada pasada, detrás del Real Madrid y el campeón Barcelona. El Atlético comenzó su campaña liguera este domingo con una visita al Espanyol.
Lectura rápida
¿Qué hizo el Atlético de Madrid? Fichó al internacional italiano Giacomo Raspadori del Napoli.
¿Cuántos años tiene Raspadori? Raspadori tiene 25 años.
¿Qué destacó el Atlético sobre Raspadori? Es un futbolista polivalente que juega en varias posiciones del ataque.
¿Desde cuándo juega Raspadori con Napoli? Firmó con Napoli en 2022 y ganó la Serie A en dos ocasiones.
¿Cómo le fue a Atlético de Madrid la temporada pasada? Terminó tercero en La Liga detrás de Real Madrid y Barcelona.
[Fuente: AP]