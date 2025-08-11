Atlético de Madrid ficha al internacional italiano Giacomo Raspadori del Napoli

MADRID (AP) — El Atlético de Madrid adquirió al internacional italiano Giacomo Raspadori procedente del Napoli.

Se trató de la séptima adición del Atlético para la temporada 2025-26. El delantero de 25 años completó su reconocimiento médico y firmó un contrato de cinco años con el equipo español.

“El jugador italiano es un futbolista polivalente que puede jugar en todas las posiciones del ataque y también detrás de los delanteros”, destacó el Atlético en su anuncio el lunes.

No se divulgaron los detalles financieros del traspaso.

Raspadori firmó con el Napoli en 2022 y salió campeón de la Serie A con el club en su primera temporada y nuevamente en 2024-25. Jugó 109 partidos con el Napoli y anotó 18 goles.

Debutó con la selección absoluta de Italia a los 21 años en 2021 y participó en la Eurocopa que conquistó Italia. Ha disputado 40 partidos con Italia, aportando nueve goles y seis asistencias.

El Atlético ha renovado a fondo su plantilla para la temporada, incorporando jugadores como Álex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill y Dávid Hancko.

El equipo de Diego Simeone terminó tercero en La Liga española la temporada pasada, detrás del Real Madrid y el campeón Barcelona. El Atlético comenzó su campaña liguera este domingo con una visita al Espanyol.