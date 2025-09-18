Atentados con bombas con horas de diferencia dejan ocho muertos y 23 heridos en suroeste de Pakistán

QUETTA, Pakistán (AP) — Un par de atentados con coche bomba con horas de diferencia en el suroeste de Pakistán, mataron al menos a ocho personas y dejaron heridas a unas dos docenas más el jueves, informaron las autoridades.

El primer ataque ocurrió en Turbat, un distrito de la provincia de Baluchistán, cuando un atacante suicida estrelló un vehículo contra un convoy de seguridad, indicó el policía Elahi Bakhsh. Dos miembros del personal de seguridad murieron y 23 personas resultaron heridas en el ataque, manifestó.

Horas después, otro coche bomba explotó cerca de la frontera afgana en la ciudad suroccidental de Chaman, matando a seis personas, según el administrador gubernamental Imtiaz Ali.

Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad, pero es probable que las sospechas recaigan sobre los talibanes paquistaníes y los separatistas baluches, quienes frecuentemente atacan a las fuerzas de seguridad y a civiles en la provincia.

El último ataque se produjo dos semanas después de que un atacante suicida se inmolara fuera de un estadio mientras los seguidores de un partido nacionalista salían de un mitin cerca de la ciudad de Quetta, matando a 13 personas.

Pakistán ha experimentado un aumento de la violencia militante en los últimos años, con la mayoría de los ataques reivindicados por los talibanes paquistaníes, conocidos como Terik-e-Talibán-Pakistán, o TTP. El grupo es independiente, pero está estrechamente aliado con los talibanes afganos.

El proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán y otros grupos separatistas también suelen llevar a cabo ataques en Baluchistán. La provincia ha sido durante mucho tiempo escenario de una insurgencia, con separatistas que exigen la independencia del gobierno central.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.