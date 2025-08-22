Ataques de paramilitares en Darfur dejaron 89 civiles muertos en 10 días, dice la ONU

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos manifestó el viernes su consternación por los “brutales” ataques perpetrados este mes, en un lapso de 10 días, por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la región occidental de Darfur, en Sudán, y en los que murieron al menos 89 civiles, entre ellos, 16 que fueron ejecutados sumariamente.

Los ataques ocurrieron entre el 11 y el 20 de agosto en la ciudad de el-Fasher y el cercano campamento de desplazados de Abu Shouk, dijo Jeremy Laurence, portavoz del comisionado Volker Türk, en una sesión informativa en Ginebra. Señaló que es probable que el número de muertos sea mayor.

Entre los fallecidos se encontraban al menos 57 personas que murieron en ataques ocurridos el 11 de agosto, dijo. Otras 32 personas fueron asesinadas entre el 16 y el 20 de agosto. Entre los muertos había 16 civiles, en su mayoría de la tribu africana Zaghawa, que fueron ejecutados sumariamente en el campamento de Abu Shouk, señaló. Otro fue asesinado en el-Fasher por combatientes de las FAR cuando dijo que pertenecía a la tribu africana Berti.

“Este patrón de ataques a civiles y asesinatos deliberados, que constituyen violaciones graves del derecho internacional humanitario, profundiza nuestras preocupaciones sobre la violencia con motivaciones étnicas”, manifestó.

El-Fasher, la capital provincial de la provincia de Darfur del Norte, es el último bastión militar en la extensa región de Darfur. Las FAR han bombardeado la ciudad durante más de un año, y el mes pasado impusieron un bloqueo total alrededor de sus cientos de miles de habitantes.

El grupo paramilitar también atacó repetidamente Abu Shouk y Zamzam, otro campamento de desplazados, que alguna vez fue el más grande de Sudán, con más de 500.000 personas. Ambos campamentos están ubicados fuera de el-Fasher y quedaron prácticamente vacíos después de un gran ataque de la milicia en abril. También han sido afectados por la hambruna.

Las FAR, que han estado en guerra con el ejército sudanés, surgieron de las notorias milicias Janjaweed, movilizadas a principios de la década de 2000 por el expresidente sudanés Omar al-Bashir contra poblaciones que se identifican como africanas centrales o del este en Darfur.

Dichas milicias, acusadas de asesinatos masivos, violaciones y otras atrocidades en el conflicto de Darfur, aún ayudan a las FAR en su actual guerra contra el ejército.

La guerra comenzó en abril de 2023, cuando las tensiones latentes entre los líderes del ejército y las FAR se convirtieron en enfrentamientos abiertos en Jartum, la capital, y otras ciudades del extenso país del noreste de África.

El conflicto ha provocado la muerte de más de 40,000 personas, ha obligado a más de 14 millones a huir de sus hogares y ha obligado a algunas familias a alimentarse de hierba en un intento desesperado por sobrevivir mientras la hambruna arrasa distintas partes del país.

Ha estado marcado por graves atrocidades, como asesinatos y violaciones con motivaciones étnicas, según las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos. La Corte Penal Internacional dijo que ya investiga presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.