Ataque aéreo israelí mata a un funcionario palestino y a su escolta en el Líbano

BEIRUT, Líbano (AP) — Un ataque aéreo israelí mató a varias personas en el este de Líbano, incluyendo a un alto miembro de un grupo palestino y su guardaespaldas mientras se dirigían a Siria, dijeron el viernes la prensa local y el grupo.

El operativo del jueves por la tarde cerca del cruce fronterizo libanés de Masnaa acabó con la vida de Mohammed Wishah, miembro del comité central del Frente Popular para la Liberación de Palestina, señaló el grupo en un comunicado.

Israel no realizó comentarios al respecto.

Marwan Abdel-Al, un alto cargo del FPLP, lamentó en una publicación en redes sociales la muerte de Wishah y de su guardaespaldas, Mufid Hussein. “Hemos perdido a dos de los camaradas más leales que entregaron sus preciosas almas a la libertad”, escribió.

De acuerdo con la estatal Agencia Nacional de Noticias de Líbano, el ataque aéreo en el este del país causó seis fallecidos y 10 heridos, pero no identificó a las víctimas.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, Israel ha atacado a funcionarios palestinos en territorio libanés, incluidos miembros del FPLP. Tres de sus integrantes murieron en un operativo aéreo en un apartamento de la capital, Beirut, el pasado septiembre.

Un responsable del FPLP indicó que Wishah había ido a Líbano para reunirse con otros cargos del grupo y se dirigía de regreso a Siria cuando fue alcanzado. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa.

El FPLP explicó en un comunicado que Wishah nació en la Franja de Gaza en 1954 y pasó cinco años en cárceles israelíes poco después de unirse al grupo en 1973.

Durante años, el FPLP, de orientación izquierdista y laica, ha sido el segundo grupo más grande en la Organización para la Liberación de Palestina por detrás de Fatah, del presidente palestino Mahmoud Abbas.

El viernes por la mañana, un avión no tripulado israelí alcanzó un auto en una carretera costera en el sur de Líbano y mató al periodista independiente Mohammed Shehadeh, según la agencia noticiosa estatal. El grupo político-paramilitar Hezbollah dijo más tarde que Shehadeh era uno de sus miembros.

Desde que terminó la guerra de 14 meses entre Israel y Hezbollah, Israel ha llevado a cabo decenas de ataques aéreos en Líbano, principalmente contra miembros de la milicia.