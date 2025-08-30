Asesinan a tiros al expresidente del Parlamento de Ucrania

FOTO: Asesinan a tiros a Andrii Parubii, expresidente del Parlamento de Ucrania.

El diputado ucraniano Andrii Parubii, expresidente del Parlamento, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, Ucrania.

El ataque ocurrió esta mañana y, según la Policía, el político murió en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de sus heridas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó la noticia en un comunicado oficial y expresó sus condolencias a la familia del fallecido. El mandatario informó que los ministros de Interior y el fiscal general lo habían notificado del "horrible asesinato". "Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino", agregó Zelenski.

De acuerdo con testigos del crimen, un hombre vestido de repartidor se acercó al diputado a bordo de una bicicleta eléctrica y le disparó en repetidas ocasiones. La prensa ucraniana informó que recibió cinco impactos, y en la escena del hecho se hallaron siete casquillos.

Asesinaron a tiros al expresidente del Parlamento de Ucrania.



El diputado Andrii Parubii era uno de los políticos más reconocidos del país. Lo mataron en Leópolis, en el oeste del país. El asesino estaba vestido de repartidor. pic.twitter.com/Fir88OdbGn — Dani Lerer (@danilerer) August 30, 2025

Nacido en 1971, Parubii fue una figura destacada en los movimientos proeuropeos del país, como la "Revolución Naranja" de 2004 y la de Maidán de 2014, en la que llegó a liderar fuerzas de autodefensa.

Entre 2016 y 2019 presidió el Parlamento ucraniano.