Mundo

Asesinan a tiros al expresidente del Parlamento de Ucrania

Un hombre vestido de repartidor se acercó al legislador y le disparó a Andrii Parubii.

30/08/2025 | 12:26Redacción Cadena 3

FOTO: Asesinan a tiros a Andrii Parubii, expresidente del Parlamento de Ucrania.

FOTO: Asesinan a tiros a Andrii Parubii, expresidente del Parlamento de Ucrania.

El diputado ucraniano Andrii Parubii, expresidente del Parlamento, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, Ucrania. 

El ataque ocurrió esta mañana y, según la Policía, el político murió en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de sus heridas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó la noticia en un comunicado oficial y expresó sus condolencias a la familia del fallecido. El mandatario informó que los ministros de Interior y el fiscal general lo habían notificado del "horrible asesinato". "Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino", agregó Zelenski.

De acuerdo con testigos del crimen, un hombre vestido de repartidor se acercó al diputado a bordo de una bicicleta eléctrica y le disparó en repetidas ocasiones. La prensa ucraniana informó que recibió cinco impactos, y en la escena del hecho se hallaron siete casquillos.

Nacido en 1971, Parubii fue una figura destacada en los movimientos proeuropeos del país, como la "Revolución Naranja" de 2004 y la de Maidán de 2014, en la que llegó a liderar fuerzas de autodefensa.

Entre 2016 y 2019 presidió el Parlamento ucraniano.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Asesinaron al diputado ucraniano Andri Parubi en Leópolis.

¿Quién es la víctima? Andri Parubi, ex presidente del Parlamento ucraniano y figura proeuropea.

¿Cuándo sucedió? El crimen ocurrió el sábado 30 de agosto de 2025 al mediodía.

¿Dónde se llevó a cabo el ataque? En la ciudad de Leópolis, Ucrania.

¿Cómo fue el ataque? Un hombre, vestido de repartidor, disparó repetidamente al diputado en bicicleta eléctrica.

[Fuente: Noticias Argentinas]

