Arteta evita confirmar el fichaje de Eze y detalla la lesión de Havertz

FOTO: Arteta evita hablar del posible fichaje de Eze por Arsenal y confirma lesión de Havertz

LONDRES (AP) — El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, no quiso confirmar la llegada de Eberechi Eze desde el Crystal Palace, pero sí comentó que Kai Havertz sufrió una lesión en la rodilla.

“Nunca puedo hablar sobre ningún jugador que aún no sea parte de nuestro grupo o club”, afirmó Arteta en conferencia de prensa, cuando se le pidió un comentario sobre Eze, quien supuestamente estaba sometiéndose a un examen médico en el Arsenal antes de un posible traspaso por 60 millones de libras (80 millones de dólares).

Eze, quien creció apoyando al Arsenal, jugó para el equipo juvenil del club antes de ser liberado a los 13 años. Ahora, como internacional de Inglaterra, el mediocampista ofensivo podría regresar después de que el Palace confirmó que dejaría al club.

Cuando se le preguntó cuán importante es que un nuevo fichaje en el Arsenal realmente quiera jugar para el club, Arteta dijo: “Eso es lo número uno: que quieran estar con nosotros, que sientan algo especial al venir a nosotros”.

“Cuanto más fuerte sea el sentimiento, mejor. Porque aporta un enfoque, emoción y voluntad diferentes a lo que hacemos”, añadió.

Si Eze se une, le dará más competitividad a unidad ofensiva que podría estar sin Havertz por algún tiempo.

El delantero alemán tiene una lesión en la rodilla y Arteta dijo que Havertz necesita someterse a más pruebas para descubrir la magnitud.

“Después de eso, tendremos más claridad sobre los próximos pasos”, dijo Arteta.