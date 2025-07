Arsenal ficha al delantero sueco Viktor Gyökeres del Sporting de Lisboa

Arsenal fichó al delantero sueco Viktor Gyokeres el sábado, poniendo fin a la búsqueda de años del club de la Liga Premier por un goleador prolífico.

Gyokeres completó un traspaso desde el Sporting de Lisboa por un valor reportado de 63 millones de libras (85 millones de dólares) y firmó un contrato de cinco años.

“Viktor es un talento excepcional y ha demostrado consistentemente que tiene las cualidades y la mentalidad ganadora requeridas de un delantero centro de alto nivel. Su físico, inteligencia y ética de trabajo lo hacen encajar perfectamente en nuestra visión”, señaló Andrea Berta, director deportivo del Arsenal.

El delantero de 27 años se unió al Arsenal después de establecerse como uno de los finalizadores más letales en el fútbol mundial tras dos temporadas destacadas en Portugal, donde llevó al Lisboa a ganar títulos de liga consecutivos. Marcó 82 goles en 85 partidos, incluyendo 48 la temporada pasada, superando a jugadores como Kylian Mbappe, Erling Haaland y Mohamed Salah.

Un delantero de clase mundial ha sido considerado durante mucho tiempo el elemento faltante para el Arsenal, que fue subcampeón en cada una de las últimas tres temporadas de la Liga Premier. La falta de un fichaje en la ventana de transferencias de enero socavó gravemente sus intentos de desafiar al Liverpool por el título la temporada pasada.

“La consistencia que ha mostrado en sus actuaciones y disponibilidad ha sido sobresaliente, y sus contribuciones de goles hablan por sí solas. Es una presencia rápida y poderosa al frente, con números de goles increíbles a nivel de club e internacional”, añadió el entrenador Mikel Arteta.

Gyokeres regresó a Inglaterra después de unirse al Brighton como jugador juvenil y luego emerger en el Coventry de segunda división, donde sus 22 goles ayudaron al equipo a alcanzar la final de los playoffs en 2023.

Su récord de 40 goles en 97 partidos para el Coventry llamó la atención del Lisboa y llevó a un traspaso de 20,5 millones de libras (25 millones de dólares) al club portugués.

Su forma explosiva en las últimas dos temporadas ha generado frecuentes especulaciones sobre un posible traspaso a uno de los gigantes del fútbol europeo, incluyendo al Manchester United. Pero el Arsenal ha ganado la carrera por su firma y el traspaso representa un ascenso notable para un jugador que se desarrolló inicialmente en el Brommapojkarna, un club sueco con reputación por guiar las carreras de algunos de los mejores talentos emergentes del país.

“Fue un desarrollador tardío porque no era el mejor delantero ni el mejor jugador en Brommapojkarna a los 16, 17, 18, 19 años. Si se propone algo, lo logrará”, dijo Dalibor Savic, exentrenador juvenil en el club sueco, a The Associated Press en noviembre.

Gyokeres tuvo que demostrar que puede dar el salto a la Liga Premier después de no lograr abrirse paso en el Brighton, un club conocido por descubrir jugadores como Moises Caicedo y Alexis Mac Allister en los últimos años. Solo hizo ocho apariciones para el club y fue cedido al St Pauli en Alemania y al Swansea antes de su traspaso permanente al Coventry.

Sus actuaciones para Suecia y en la Liga de Campeones sugieren que podrá continuar con esa forma en el Arsenal. Fue el máximo goleador en la Liga de Naciones, con nueve goles, superando a Cristiano Ronaldo y Haaland, y anotó seis en ocho apariciones en la Liga de Campeones para el Lisboa la temporada pasada.