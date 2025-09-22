Arrestan en Corea del Sur a lideresa de la Iglesia de la Unificación por corrupción

FOTO: Arrestan en Corea del Sur a lideresa de la Iglesia de la Unificación en investigación por corrupción

SEÚL, Corea del Sur (AP) — La lideresa de la Iglesia de la Unificación fue arrestada en Corea del Sur en las primeras horas del martes, mientras los investigadores indagaban acusaciones de que la institución religiosa sobornó a la esposa del encarcelado expresidente Yoon Suk Yeol y a un legislador conservador.

Hak Ja Han, de 82 años y viuda del fundador surcoreano de la iglesia, Sun Myung Moon, negó las acusaciones de que ordenó a los funcionarios eclesiásticos que sobornaran a la esposa de Yoon, Kim Keon Hee, y al legislador.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl aprobó la solicitud de los investigadores para emitir una orden de arresto contra Han, diciendo que representaba un riesgo de destrucción de pruebas.

Han no habló con los periodistas al llegar al tribunal de Seúl el lunes para una audiencia sobre la solicitud de la orden. Después de la audiencia, que duró varias horas, el tribunal emitió su decisión la madrugada del martes mientras la lideresa esperaba el veredicto en un centro de detención cerca de Seúl, donde ahora será retenida.

La Iglesia de la Unificación criticó el intento de los investigadores de arrestar a Han, señalando que se presentó para ser interrogada la semana pasada mientras aún se recuperaba de una intervención cardíaca a principios de este mes, y los acusó de faltar al respeto a una “lideresa religiosa respetada internacionalmente”.

Kim fue arrestada y acusada el mes pasado por cargos que incluyen soborno, manipulación de acciones e interferencia en la selección de un candidato legislativo.

El legislador, Kweon Seong-dong, un partidario incondicional de Yoon que fue arrestado la semana pasada, negó haber recibido dinero de la iglesia. Los investigadores también visitaron la semana pasada la sede de su conservador Partido del Poder Popular para obtener documentos y examinar las afirmaciones de que miembros de la Iglesia de la Unificación se inscribieron en masa antes de la contienda para dirigir el partido en 2023 con el fin de impulsar la candidatura de Kweon.

La investigación sobre Kim es una de las tres indagaciones del fiscal especial, iniciadas en el nuevo gobierno liberal de Seúl, que apuntan a la presidencia de Yoon. Las otras se centran en la planificación y ejecución de la breve imposición de la ley marcial por parte del exmandatario el 3 de diciembre y el supuesto encubrimiento por parte de su gobierno de la muerte por ahogamiento de un marine durante una operación de rescate en inundaciones en 2023.

La ley marcial de Yoon duró solo unas pocas horas antes de que la Asamblea Legislativa, liderada por liberales, votara para levantarla. Fue destituido en diciembre y removido formalmente del cargo en abril. Fue arrestado nuevamente en julio y ahora enfrenta cargos de rebelión, entre otros.

Kim ha sido investigada por varias acusaciones penales, derivadas de sucesos ocurridos antes y durante la presidencia de su esposo. Entre ellos está aceptar regalos de lujo a través del intermediario de un funcionario de la Iglesia de la Unificación que, presuntamente, buscaba varios favores comerciales, como la participación de la iglesia en un proyecto de desarrollo en Camboya. El funcionario, que ha sido arrestado, también es sospechoso de proporcionar 100 millones de wones (71.800 dólares) en sobornos a Kweon.

Han fue interrogada durante casi 10 horas el miércoles de la semana pasada y negó las acusaciones en su contra en breves comentarios a los periodistas. Ella y su iglesia han insistido en que el funcionario arrestado de la iglesia, Yoon Young-ho, excedió su autoridad y actuó por su cuenta.

Han es la principal lideresa de la iglesia, oficialmente llamada Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, que su esposo fundó en 1954.

Moon, un autoproclamado mesías que predicaba nuevas interpretaciones de la Biblia y valores familiares conservadores, convirtió la Iglesia de la Unificación en un movimiento internacional con millones de seguidores y amplios intereses comerciales. La iglesia es conocida por sus bodas masivas, en las que contraen matrimonio miles de parejas que a menudo son de diferentes países.

