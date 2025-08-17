Arce dijo que "recuperar la democracia" es la mejor herencia de su Gobierno

El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró este domingo que "recuperar la democracia" es la mejor herencia que deja su Gobierno y llamó a los bolivianos a "demostrar una vez más unidad".

"Hoy queremos decirle a la población que vamos a hacer un tránsito democrático", señaló Arce tras emitir su voto en la ciudad de La Paz, a la vez que insistió en que hará cumplir el calendario del Tribunal Supremo Electoral y entregará la Presidencia al candidato ganador el 8 de noviembre de este año.

Este domingo casi 8 millones de bolivianos, tanto dentro como fuera del país, elegirán presidente, vicepresidente y parlamentarios en unos comicios que podrían marcar el fin de casi 20 años de gobiernos socialistas, ya que, según los sondeos, dos candidatos de centroderecha son los que se encuentran como favoritos.

Arce renunció a la reelección con el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en medio de una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, escasez de combustible y la peor inflación en décadas, según señaló el sitio DW.

En tanto, indicó que el candidato escogido por el oficialismo, el ministro del Interior Eduardo del Castillo, aparece en los últimos lugares de intención de voto, superado en los sondeos por los centroderechistas Samuel Doria, Jorge Quiroga y Manfred Reyes, y el izquierdista Andrónico Rodríguez.