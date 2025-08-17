Arce dijo que "recuperar la democracia" es la mejor herencia de su Gobierno
Además dijo que hará cumplir el calendario del Tribunal Supremo Electoral y entregará la Presidencia al candidato ganador el 8 de noviembre de este año.
17/08/2025 | 12:20Redacción Cadena 3
FOTO: El presidente de Bolivia, Luis Arce.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró este domingo que "recuperar la democracia" es la mejor herencia que deja su Gobierno y llamó a los bolivianos a "demostrar una vez más unidad".
"Hoy queremos decirle a la población que vamos a hacer un tránsito democrático", señaló Arce tras emitir su voto en la ciudad de La Paz, a la vez que insistió en que hará cumplir el calendario del Tribunal Supremo Electoral y entregará la Presidencia al candidato ganador el 8 de noviembre de este año.
Este domingo casi 8 millones de bolivianos, tanto dentro como fuera del país, elegirán presidente, vicepresidente y parlamentarios en unos comicios que podrían marcar el fin de casi 20 años de gobiernos socialistas, ya que, según los sondeos, dos candidatos de centroderecha son los que se encuentran como favoritos.
Arce renunció a la reelección con el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en medio de una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, escasez de combustible y la peor inflación en décadas, según señaló el sitio DW.
En tanto, indicó que el candidato escogido por el oficialismo, el ministro del Interior Eduardo del Castillo, aparece en los últimos lugares de intención de voto, superado en los sondeos por los centroderechistas Samuel Doria, Jorge Quiroga y Manfred Reyes, y el izquierdista Andrónico Rodríguez.
Lectura rápida
¿Qué afirmación realizó Arce sobre la democracia? Arce afirmó que "recuperar la democracia" es la mejor herencia de su Gobierno.
¿Qué acciones anunció Arce en relación al calendario electoral? Arce anunció que cumplirá con el calendario del Tribunal Supremo Electoral.
¿Cuándo se llevarán a cabo las elecciones en Bolivia? Las elecciones están programadas para el 8 de noviembre de este año.
¿Qué crisis afecta a Bolivia según Arce? La crisis económica se caracteriza por la falta de dólares, la escasez de combustible y la inflación más alta en décadas.
¿Quién es el candidato presidencial del oficialismo? El candidato del MAS es el ministro del Interior Eduardo del Castillo.
[Fuente: Noticias Argentinas]