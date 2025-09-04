Apuñalamiento masivo en Canadá deja dos muertos, incluido el sospechoso; hay 8 heridos

WINNIPEG, Canadá (AP) — Un hombre asesinó a su hermana e hirió a otras siete personas en un apuñalamiento masivo dentro de una comunidad indígena de Cánada antes de morir en un choque contra un vehículo de la policía, informaron las autoridades el jueves.

La Real Policía Montada de Canadá identificó al atacante como Tyrone Simard, de 26 años, y dijo que mató a su hermana, de 18 años.

El superintendente de la Real Policía Montada de Canadá, Rob Lasson, señaló que una agente respondía al reporte de un apuñalamiento masivo cuando su patrulla chocó contra un vehículo robado que conducía el sospechoso. Lasson detalló que el sospechoso falleció en el lugar del incidente y que la agente fue trasladada a un hospital en condición grave, aunque su vida no corre peligro.

“Es una heroína”, afirmó el primer ministro de Manitoba, Wab Kinew.

De acuerdo con la Real Policía Montada de Canadá, el apuñalamiento ocurrió a primera hora del jueves en la comunidad indígena de Hollow Water, a unos 200 kilómetros (125 millas) al noreste de la capital provincial, Winnipeg.

Lasson comentó que la policía recibió una llamada desde la reserva después de que surgieron reportes de una agresión y, posteriormente, apuñalamientos en dos ubicaciones distintas. Los heridos tienen entre 18 y 60 años de edad. El jefe policial destacó que el sospechoso conocía a las víctimas.

Añadió que el sospechoso era conocido por la policía.

Funcionarios de salud dijeron que dos víctimas fueron trasladadas por vía aérea hacia Winnipeg, mientras que otras fueron llevadas en ambulancia. En el hospital más grande de Winnipeg se declaró un código naranja, que significa una afluencia repentina de pacientes.

La Real Policía Montada describió el ataque como un “acto de violencia sin sentido”, pero subrayó que ya no había riesgo para la seguridad pública. Agentes policiales permanecerán en la comunidad y en una autopista que se dirige hacia el sur, cerca de la reserva indígena Black River.

“Nuestros agentes están recopilando información para determinar qué fue lo que ocurrió exactamente esta mañana y proporcionaremos una actualización más detallada por la tarde”, dijo la policía en un comunicado.

Hollow Water es una comunidad Anishinaabe de aproximadamente 530 personas ubicada a lo largo de la costa este del lago Winnipeg.

El ataque ocurrió tres años después de que un apuñalamiento masivo en la Nación Cree James Smith, en Saskatchewan, dejó 11 muertos y 17 heridos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.