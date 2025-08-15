Anchorage espera abarrotado de gente la cumbre Trump-Putin

FOTO: Periodistas trabajan frente al letrero de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, Estados Unidos

En una de las mejores temporadas para estar en Anchorage, el pico de la migración del salmón y el apogeo de la temporada de bayas, la ciudad más grande del estado estadounidense de Alaska adquirió la atmósfera de un escenario global.

En solo unas horas, se espera que el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se reúnan allí para una cumbre de alto riesgo: la primera visita de un presidente ruso a Estados Unidos desde 2015, y un raro encuentro cara a cara entre los dos jefes de estado.

En la puerta de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, una instalación militar y también sede de la cumbre, había un bosque de lentes de cámara mientras los reporteros internacionales probaban equipos y ensayaban tomas, preparándose para transmitir imágenes a todo el mundo.

Aunque la Casa Blanca y el Kremlin mantuvieron en secreto la agenda formal, los analistas esperan que los líderes aborden diversos temas, desde la crisis de Ucrania hasta la reducción de la presión económica sobre Rusia y la posible cooperación entre Estados Unidos y Rusia.

“Trump afirmó repetidamente que podría poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas tras asumir el cargo. Pero han pasado más de seis meses y no se ha logrado un alto el fuego”, declaró a la agencia de noticias Xinhua Gathak, un conductor local de Lyft que no proporcionó su nombre completo.

Para Anchorage, una ciudad más familiarizada con barcos de pesca y cruceros que con los flashes de un enfrentamiento geopolítico, la cumbre transformó las esquinas comunes en puntos de referencia para la prensa internacional.

En las cafeterías del centro, residentes y visitantes disfrutan de cafés fuertes mientras comentan los posibles resultados de las conversaciones.

“La cumbre se ha convertido en un tema candente entre nuestros clientes”, declaró Adiah Velez, barista de Dark Horse Coffee, ubicado frente al Centro Cívico y de Convenciones Dena’ina en el centro de Anchorage, donde la Casa Blanca instaló un centro de prensa para la cumbre.

Su local está abarrotado pero para la mayoría de los lugareños, aclaró Vélez, no se siente directamente conectado con Alaska.

“Realmente no me he centrado en ello, aunque sé que a algunas personas les incomoda”, confió.

Para muchos alaskeños, la reunión tiene una resonancia única: al otro lado del estrecho de Bering se encuentra el Lejano Oriente de Rusia, un recordatorio de que las dos naciones no solo son rivales geopolíticos, sino también vecinos cuyos puntos más cercanos están separados por solo cuatro kilómetros.

“Es raro ver a líderes mundiales reunirse aquí”, comentó a Xinhua Jein Yi, cajera de Alaska’s Gourmet Subs, un restaurante de sándwiches y pizzas caseras en el centro de Anchorage.

Los negocios locales ya están sintiendo los efectos: los hoteles están llenos, los restaurantes están abarrotados y los precios de los coches de alquiler se dispararon.

“Nos estamos quedando sin coches”, reveló a Xinhua Isil Mico, vendedor de Ace Car Rental cerca del Aeropuerto Internacional Ted Stevens de Anchorage.

Y comentó luego: “Ya es temporada alta de turismo, y ahora la cumbre está aquí. La ciudad está abarrotada, todas las miradas están puestas en Anchorage.”

Mientras tanto, manifestantes y grupos de defensa se organizan antes de la cumbre para llamar la atención sobre diversos problemas.

Visit Anchorage, anteriormente la Oficina de Convenciones y Visitantes de Anchorage, advirtió a los residentes que tengan paciencia porque se experimentarán “posibles cambios en rutinas y horarios”.

La alcaldesa de Anchorage, Suzanne LaFrance, afirmó que su administración está lista para brindar cualquier asistencia que se necesite.

“El nivel de profesionalismo y la disposición que demostramos me hacen sentir muy segura de que, de hecho, estaremos preparados para organizar esta importante reunión”, declaró LaFrance.

(Extracto y adaptación de un artículo de Tan Jingjing y Gao Shan, de la agencia de noticias Xinhua).