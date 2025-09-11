Alcalde de Venecia condena presunto ataque a pareja judía estadounidense

ROMA (AP) — El alcalde de Venecia condenó el jueves como un “acto grave e inaceptable” un ataque reportado el fin de semana contra una pareja judía ortodoxa estadounidense por agresores que gritaron "¡Palestina Libre!"

La agencia de noticias italiana AGI informó que tres agresores, que se cree son de origen norteafricano, fueron detenidos.

Venecia alberga lo que se considera ampliamente el gueto judío más antiguo de Europa. La ciudad de canales “es y debe seguir siendo una ciudad abierta, acogedora y segura, donde el respeto mutuo es la base de la convivencia civil”, afirmó el alcalde Luigi Brugnaro en un comunicado el jueves.

Brugnaro elogió a las agencias de seguridad por haber intervenido rápidamente para identificar a los responsables, con la ayuda de cámaras de videovigilancia.

La Comunidad Judía de Venecia expresó en un comunicado que el ataque fue solo el último acto antisemita que ha registrado. Lo condenó como un “acto cobarde y despreciable” y advirtió que pone en duda la tradición de Venecia como una ciudad acogedora.