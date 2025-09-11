En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Alcalde de Venecia condena presunto ataque a pareja judía estadounidense

El alcalde de Venecia condenó un ataque a una pareja judía estadounidense, ocurrido el fin de semana, calificándolo como un acto inaceptable mientras tres agresores fueron detenidos.

11/09/2025 | 12:35Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

ROMA (AP) — El alcalde de Venecia condenó el jueves como un “acto grave e inaceptable” un ataque reportado el fin de semana contra una pareja judía ortodoxa estadounidense por agresores que gritaron "¡Palestina Libre!"

La agencia de noticias italiana AGI informó que tres agresores, que se cree son de origen norteafricano, fueron detenidos.

Venecia alberga lo que se considera ampliamente el gueto judío más antiguo de Europa. La ciudad de canales “es y debe seguir siendo una ciudad abierta, acogedora y segura, donde el respeto mutuo es la base de la convivencia civil”, afirmó el alcalde Luigi Brugnaro en un comunicado el jueves.

Brugnaro elogió a las agencias de seguridad por haber intervenido rápidamente para identificar a los responsables, con la ayuda de cámaras de videovigilancia.

La Comunidad Judía de Venecia expresó en un comunicado que el ataque fue solo el último acto antisemita que ha registrado. Lo condenó como un “acto cobarde y despreciable” y advirtió que pone en duda la tradición de Venecia como una ciudad acogedora.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un ataque a una pareja judía ortodoxa estadounidense fue reportado en Venecia.

¿Quién lo condenó? El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, calificó el ataque como inaceptable.

¿Cuándo sucedió? El ataque ocurrió el fin de semana previo al 11 de septiembre de 2025.

¿Dónde se llevó a cabo el ataque? En el gueto judío de Venecia, el más antiguo de Europa.

¿Cómo fueron identificados los agresores? Fueron identificados rápidamente gracias a la intervención de las agencias de seguridad y el uso de cámaras de videovigilancia.

¿Por qué es significativo el ataque? Este episodio representa un alarmante incremento de actos antisemitas en Venecia.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho