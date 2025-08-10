En vivo

Ala de avión de Delta golpea aeronave vacía al retroceder desde la puerta en Atlanta

Un avión de Delta rozó otra aeronave mientras retrocedía desde la puerta de embarque en Atlanta. Esta colisión, que no dejó heridos, ocurrió cuando el vuelo iba a partir hacia Ciudad de Guatemala.

10/08/2025 | 16:23Redacción Cadena 3

FOTO: Ala de avión de Delta golpea aeronave vacía al retroceder desde la puerta en Atlanta

ATLANTA (AP) — Un avión de Delta Air Lines rozó otra aeronave mientras retrocedía desde la puerta de embarque el domingo por la mañana en Atlanta, informó la aerolínea.

El ala del avión “al parecer hizo contacto” con una aeronave vacía, afirmó Delta en un breve comunicado escrito a The Associated Press.

El vuelo estaba programado para viajar de Atlanta a Ciudad de Guatemala, según FlightAware, un sitio web que rastrea interrupciones de vuelos. Los pasajeros fueron trasladados a otro avión tras un retraso.

A bordo del avión comercial se encontraban 192 clientes, dos pilotos y cuatro asistentes de vuelo.

No se reportaron heridos, según Delta, que tiene su sede en Atlanta.

No se disponía de información adicional sobre el incidente.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un avión de Delta Air Lines rozó otra aeronave al retroceder desde la puerta de embarque.

¿Quién estuvo involucrado? La aerolínea Delta y dos aeronaves, una vacía y otra con 192 pasajeros.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió el domingo por la mañana, 10 de agosto de 2025.

¿Dónde tuvo lugar? En el aeropuerto de Atlanta.

¿Cómo fue la situación? No se reportaron heridos y los pasajeros fueron trasladados a otro avión tras un retraso.

[Fuente: AP]

