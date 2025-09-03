Agencias piden a países financiar a Afganistán tras terremoto devastador
Las agencias de ayuda demandaron a la comunidad internacional aumentar la financiación a Afganistán tras un sismo de magnitud 6.0 que dejó al menos 1.400 muertos y miles de heridos el domingo pasado.
Las agencias de ayuda instaron el miércoles a la comunidad internacional a aumentar la financiación a Afganistán después de que un gran terremoto mató al menos a 1.400 personas y dejó a miles más heridas.
Solo unos pocos países se han comprometido públicamente con dinero desde que el terremoto de magnitud 6,0 sacudió varias provincias en el este montañoso y remoto el domingo por la noche, arrasando aldeas y atrapando a personas bajo los escombros.
Es la crisis más reciente que azota al país y el tercer fuerte terremoto desde que el Talibán tomó el poder en 2021.
El Reino Unido donará 1 millón de libras (1,3 millones de dólares) para ayudar. Este dinero irá a organizaciones de ayuda y no al gobierno talibán, al cual el Reino Unido no reconoce. Corea del Sur dijo el miércoles que proporcionaría 1 millón de dólares a través de Naciones Unidas.
Se liberarán otros 11 millones de dólares a través de fondos supervisados por la ONU y la Unión Europea, mientras que las agencias de desarrollo están canalizando dinero a través de organizaciones no gubernamentales o caridades.
Pero muchos países donantes tradicionales aún no han ofrecido asistencia financiera. Estados Unidos fue una vez el mayor financiador humanitario para Afganistán hasta que redujo este apoyo a principios de este año.
“Los afganos están cansados de crisis tras crisis interminables, que deben enfrentar con una ayuda externa cada vez menor y sus propios esfuerzos a menudo desesperados”, afirmó Thamindri De Silva, directora nacional de World Vision Afganistán.
“Los gobiernos internacionales están inquietos por invertir en soluciones a largo plazo que puedan abordar las causas de las crisis, como la falta de preparación, la atención médica rural y la infraestructura frágil que hicieron que los impactos de estos terremotos fueran tan devastadores”, agregó De Silva.
World Vision ha lanzado una campaña de recaudación de fondos privada, añadió.
Algunos gobiernos y embajadores han prometido asistencia en especie a Afganistán. India está enviando tiendas de campaña y alimentos. Emiratos Árabes Unidos despacharon un equipo de rescate y suministros de ayuda esenciales.
Las autoridades talibanas han solicitado ayuda internacional a pesar de restringir y, en algunos casos, interferir con el trabajo de las ONG.
La financiación internacional a Afganistán ha caído drásticamente desde la toma de poder de los talibanes, y solo se ha alcanzado el 28% del objetivo de financiación humanitaria este año.
Los recursos locales estaban al límite, y la falta de dinero estaba limitando la escala y la velocidad de la respuesta al terremoto, dijo Jacopo Caridi, director de país del Consejo Noruego para Refugiados.
Los equipos de rescate han tenido dificultades para llegar a las comunidades afectadas en Kunar, la provincia más afectada, obstaculizados por desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra. Algunos caminan durante horas para entregar ayuda y medicinas, a menudo subiendo colinas empinadas. Personas de áreas circundantes han acudido para ayudar.
“El terremoto no es un desastre aislado”, señaló Caridi. “Golpeó a comunidades que ya estaban luchando con el desplazamiento, la inseguridad alimentaria, la sequía y el retorno de cientos de miles de refugiados afganos de países vecinos. Nuestros equipos en Kunar informan que las familias están durmiendo al aire libre, soportando repetidas réplicas”.
