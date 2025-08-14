FOTO: Advierten sobre fuertes lluvias y grandes olas por tormenta tropical Erin en el Caribe

SAN JUAN (AP) — Las autoridades en el norte del Caribe advirtieron el jueves sobre fuertes lluvias y oleajes peligrosos a medida que la tormenta tropical Erin se acercaba a la región.

La tormenta estuvo prevista a permanecer sobre aguas abiertas y moverse al norte-noreste de islas como Antigua y Barbuda, las Islas Vírgenes Británicas y de Estados Unidos, y Puerto Rico, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Se pronosticó que Erin se convertiría en huracán el viernes y se fortalecería hasta convertirse en una tormenta de categoría 3 para el sábado por la noche, lo que marcaría la primera gran tormenta de esta temporada.

“Erin se está moviendo hacia un área del Atlántico propicia para una intensificación rápida. Las aguas están increíblemente cálidas”, indicó Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather.

Los meteorólogos dijeron que pudieron ocurrir vientos con fuerza de tormenta tropical en partes de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Británicas, y Puerto Rico este fin de semana.

“Todavía hay una incertidumbre mayor de lo normal sobre los impactos a largo plazo de Erin en partes de las Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermudas a largo plazo”, señaló el centro de huracanes.

Michael Lowry, especialista en huracanes y experto en marejadas ciclónicas, comentó que casi todos los modelos indicaron que Erin giraría “seguramente al este del territorio más amplio de Estados Unidos la próxima semana”.

Erin fue la quinta tormenta nombrada de la temporada de huracanes en el Atlántico, que se extendió del 1 de junio al 30 de noviembre.

Los meteorólogos esperaron otra temporada inusualmente activa para el Atlántico, con predicciones que apuntaron a entre 6 y 10 huracanes, de los cuales hasta la mitad pudieron alcanzar un estatus de gran intensidad.