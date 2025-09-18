Acusados franceses del Estado Islámico detenidos en Siria son enviados a Irak para juicio

BAGDAD (AP) — Cuarenta y siete ciudadanos franceses que habían estado detenidos en el noreste de Siria bajo sospecha de ser miembros del grupo Estado Islámico han sido entregados a Irak para ser procesados, informaron funcionarios de seguridad iraquíes.

Los prisioneros franceses serán juzgados por cargos de terrorismo en Irak, indicaron a The Associated Press tres funcionarios de seguridad iraquíes que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar públicamente.

Habían estado detenidos en uno de los centros de detención en el noreste de Siria que alberga a unos 9.000 acusados de ser miembros del EI, custodiados por las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos y respaldadas por Estados Unidos, antes de ser entregados a Irak hace un mes y medio, dijeron los funcionarios. Su transferencia no había sido reportada previamente.

No se ha podido contactar a funcionarios franceses para obtener comentarios.

No es la primera vez que ciudadanos franceses acusados de ser militantes del EI son enviados de Siria a Irak para ser juzgados. En 2019, 13 sospechosos de ser militantes franceses fueron transferidos a Irak desde Siria para ser juzgados. Miles de ciudadanos iraquíes detenidos en Siria también han sido extraditados para ser juzgados.

En total, dijeron los funcionarios iraquíes, 3.192 reclusos han sido entregados a Irak por las FDS, de los cuales 724 fueron condenados a muerte y 1.381 a cadena perpetua.

El tema de los centros de detención en el noreste de Siria, así como la de los campamentos de al-Hol y al-Roj que albergan a decenas de miles de personas con presuntos vínculos con el EI, la mayoría de ellos esposas e hijos de militantes, ha sido una gran preocupación desde la caída del expresidente sirio Bashar Assad en una ofensiva relámpago de los rebeldes en diciembre.

Bajo un acuerdo firmado en marzo entre las FDS y las nuevas autoridades en Damasco, las FDS deben entregar la gestión de los campamentos y centros de detención a Damasco, pero la implementación ha sido lenta.

El ejército de Estados Unidos ha estado presionando durante años para que los países que tienen ciudadanos en los campamentos y centros de detención los repatríen.

El miércoles, Francia anunció que había repatriado a tres mujeres francesas y 10 niños que estaban en campamentos en el noreste de Siria.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.