AC Milan logra su primera victoria mientras Cremonese sigue invicto en la Serie A

FOTO: AC Milan finalmente gana y Cremonese se mantiene perfecto en la Serie A

CREMONA, Italia (AP) — Los exjugadores del Chelsea, Ruben Loftus-Cheek y Christian Pulisic anotaron mientras el AC Milan venció el viernes 2-0 al Lecce como visitante para su primera victoria en la Serie A.

La actriz Helen Mirren se puso una camiseta amarilla del Lecce y observó desde las gradas, pero hubo poco para emocionar a los aficionados locales o a la estrella ganadora de los premios Oscar por su papel en “La Reina”.

Al Milan le anularon dos goles tras una revisión de video, pero finalmente consiguió uno que contó a mitad del segundo tiempo cuando Loftus-Cheek se elevó por encima de todos para cabecear un tiro libre.

El delantero estadounidense Pulisic selló la victoria con un remate seguro bajo el portero que avanzaba, a cuatro minutos del final.

La victoria fue un alivio para el Milan, que comenzó la temporada con una sorprendente derrota en casa ante el recién ascendido Cremonese.

Lecce tiene un punto de sus dos primeros partidos.

Cremonese gana de nuevo

Cremonese se convirtió en el primer equipo recién ascendido desde la Sampdoria en 2012 en ganar sus dos primeros partidos en la Serie A en una muy disputada victoria el viernes 3-2 en casa contra Sassuolo.

Los medios italianos sugirieron que el equipo de David Nicola está cerca de fichar al exdelantero del Leicester City, Jamie Vardy, de 38 años, el viernes, pero no necesitó ayuda frente al gol en la primera mitad.

El cabezazo de Filippo Terracciano a los 37 minutos fue seguido dos minutos después por un disparo del veterano mediocampista argentino Franco Vázquez, quien puso el marcador 2-0.

El hábil giro y disparo de Andrea Pinamonti devolvió al visitante al juego después de 19 minutos de la reanudación. Domenico Berardi igualó con un penal.

Sin embargo, el penal a los 93 minutos del suplente Manuel De Luca fue decisivo para Cremonese y ayudó a que se convirtiera en el primer equipo recién ascendido desde la Sampdoria en ganar sus dos primeros partidos de regreso en la máxima categoría.

El resultado llega una semana después de que venciera 2-1 al AC Milan en el San Siro y lo coloca en la cima de la tabla antes de los partidos de este fin de semana. Sassuolo sigue sin sumar puntos después de dos partidos.