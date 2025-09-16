Abusos en centro de detención de inmigrantes en Texas: nueva demanda detallada

McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — Nuevas revelaciones sobre las condiciones al interior de un centro de detención para familias inmigrantes en Texas avivaron las preocupaciones continuas de abogados que representaron a niños inmigrantes.

Los detalles formaron parte de una demanda en la que el gobierno intentó poner fin a las protecciones para niños inmigrantes. Las declaraciones de familias retenidas en la instalación de Dilley, Texas —la cual reabrió en marzo pasado— describieron agua persistentemente turbia, retrasos en la atención médica y niños que permanecieron retenidos por largos períodos de tiempo.

Las acusaciones de niños que pelearon con adultos para tener acceso a agua limpia, menores de edad en condiciones de estrés y las tardanzas en la atención médica salieron a la luz por primera vez a mediados del año, mientras el gobierno del presidente Donald Trump solicitó a una jueza federal que pusiera fin a una política que protege a los niños inmigrantes.

La jueza Dolly Gee, en Los Ángeles, escuchó los argumentos del gobierno para poner fin al Acuerdo de Flores. La política limitó el tiempo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) podía retener a los niños inmigrantes, además de requerir que permanecieran retenidos en condiciones seguras y sanitarias.

Después de que el mes pasado Gee pidió al gobierno que proporcionara los tiempos de detención, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) informó que el número de niños bajo custodia por más de 72 horas disminuyó de un promedio de seis a cinco días durante junio y julio, respectivamente. La “gran mayoría” pasó menos de 72 horas bajo custodia de la CBP, indicó el informe.

Los abogados que representaron a los niños revisaron el informe y señalaron que algunos de los menores continuaron siendo retenidos durante semanas, e incluso meses, a menudo sin justificación. Unas 65 familias hablaron con abogados desde la reapertura de la instalación.

“Un enorme porcentaje de familias en Dilley están siendo aprehendidas desde distintos puntos del país mientras se presentan diligentemente a sus audiencias en tribunales de inmigración y a revisiones del ICE”, indicó Leecia Welch, subdirectora legal de Children’s Right, en un comunicado dirigido a The Associated Press.

El agua del grifo resultó turbia, con un olor extraño que provocó malestar estomacal, expresaron las familias a sus abogados. El jabón de manos que la instalación puso a disposición para las duchas ha estado causando erupciones, añadieron las familias. Los niños también tuvieron dificultades para consumir los alimentos, como los bocadillos de galletas Graham, manzanas, jugo y leche.

A los detenidos se les permitió comprar productos básicos, como agua embotellada a 1,21 dólares. “Nunca había oído hasta ahora que los niños tuvieran que comprar agua”, subrayó Welch, quien lleva ocho años visitando a niños bajo custodia de la CBP y de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Las familias debieron pagar hasta 5,73 dólares por un desodorante, 1,44 dólares por una barra de jabón y 2,39 dólares por pasta de dientes, destacó Welch en documentos judiciales. Una sola pastilla de Tylenol costó 1,30 dólares, dijo.

Un niño que sufrió un dolor estomacal tuvo que esperar seis horas para que una enfermera lo atendiera y no fue llevado a un hospital con apendicitis hasta que vomitó, según los documentos judiciales. Otro niño se cayó sobre su brazo y no fue sino hasta dos horas después que el personal lo llevó a un hospital para una radiografía.

Los padres expresaron que no existen actividades organizadas para los niños.

El hijo de una mujer les dijo que “ya no cree en Dios porque le reza pero aún no hemos podido salir de aquí”, según su declaración, proporcionada por Welch.

Algunas familias están siendo liberadas solo para ser detenidas nuevamente, explicó Welch. A una familia liberada tras pasar alrededor de 60 días en detención federal, se le pidió que se registrara con el ICE, y fue detenida nuevamente el día de su cita.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.