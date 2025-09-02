A pesar de no tener fondos, Corporation for Public Broadcasting recibirá un importante galardón

Corporation for Public Broadcasting (CPB) fue honrada con uno de los premios más importantes de la televisión, incluso mientras concluyó su trabajo de casi 60 años después de que el gobierno de Estados Unidos retirara su financiación.

La organización, que ayudó a financiar PBS, NPR, 1.500 estaciones de radio y televisión locales, así como programas como “Sesame Street” y “Finding Your Roots”, recibió el Premio de los Gobernadores de la Academia de Televisión, que honra a aquellos que hicieron una contribución profunda, transformadora y duradera a las artes y/o la ciencia de la televisión.

El premio será entregado a Patricia de Stacy Harrison, la presidenta y directora ejecutiva con más años de servicio de CPB, en la ceremonia de los Premios Emmy de Artes Creativas el 7 de septiembre.

Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión, afirmó el martes en un comunicado: “Durante más de medio siglo, CPB ha sido una defensora constante de la narración que informa, educa y nos une, y asegura que los medios públicos sigan siendo un espacio vital donde se escuchan voces diversas y se atienden a las comunidades”.

La corporación informó a los empleados que la mayoría de sus puestos de trabajo terminaron con el año fiscal el 30 de septiembre. Un pequeño equipo de transición permaneció hasta enero para finalizar cualquier trabajo pendiente.

Se espera que el cierre tenga un impacto profundo en el panorama periodístico y cultural, en particular, en las estaciones de radio y televisión públicas en pequeñas comunidades a lo largo de Estados Unidos.

La corporación privada y sin fines de lucro fue fundada en 1968, poco después de que el Congreso autorizara su formación. Ahora concluyó casi seis décadas de impulsar la producción de programación educativa de renombre, contenido cultural y alertas de emergencia sobre desastres naturales.

El presidente Donald Trump firmó en julio un proyecto de ley que canceló alrededor de 1.100 millones de dólares que habían sido aprobados para la radiodifusión pública. La Casa Blanca afirmó que el sistema de medios públicos tiene un sesgo político y es un gasto innecesario.

Los anteriores receptores del Premio de los Gobernadores incluyen a Jerry Lewis, John Walsh, Bob Hope, Ted Turner, Tyler Perry, “Star Trek”, “American Idol” y Debbie Allen.