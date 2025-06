Lucho Miranda transforma la discapacidad en humor: "Me río de mi parálisis"

Lucho Miranda nació con parálisis cerebral producto de una falta de oxígeno al nacer. Hoy, con 30 años, se sube a los escenarios más importantes de América Latina para hacer reír… empezando por él mismo.

Este sábado 21 de junio se presentó en la Sala de las Américas de Córdoba con su show “Oscuro”, una propuesta en la que el humor y la autopercepción van de la mano. “Yo hago chistes de mi parálisis, sí, pero porque ya lo acepté. Es parte de mí. No es una tragedia”, dice, entre sonrisas y reflexiones lúcidas que interpelan tanto como divierten.

Entre anécdotas y carcajadas, habló con Diversidad del camino que lo llevó a convertir su discapacidad en bandera y su vida en comedia.

“Siempre me gustó el humor. Escuchaba comediantes en vez de música. Un día me dije: ¿y si me animo? Y fue un cambio de mentalidad tremendo. Uno no se sube al escenario con baja autoestima, tiene que estar muy seguro de sí mismo porque ahí estás vulnerable, sos vos. Y para eso, hay que aceptarse”, afirma.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La risa como puente

Lucho no solo hace reír, también derriba prejuicios. “Mucha gente cree que tener discapacidad es estar triste todo el día. Y no. Hay dolor, claro. Pero también hay humor, disfrute, deseo, sueños. No somos angelitos ni seres de luz. Somos personas”, remarca.

En sus shows, juega con la incomodidad del otro. Se anticipa a los estereotipos. “Al principio pensaban que estaba borracho. Entonces aclaraba: ‘No estoy borracho, mi cuerpo se mueve así porque tengo parálisis’. Y a veces exageraba, me hacía el borracho. El humor también es eso: apropiarse del relato”.

Con más de 900 entradas vendidas en Córdoba, el fenómeno de Lucho trasciende la risa. Es espejo, es espejo y también micrófono. “Nunca busqué cambiar el mundo con mis chistes, pero si alguien sale de un show pensando que la discapacidad no es un límite, entonces algo hicimos bien”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La aceptación como proceso

Frente a los clichés, Lucho elige no enojarse. “Antes me molestaban frases como ‘sos un ser de luz’. Ahora me río. Es material para futuros chistes. Entiendo que muchas veces no hay mala intención, solo falta de educación. Decir discapacidad no debería ser tabú. No es un insulto”.

Cuando se le pregunta qué significa para él la palabra "discapacidad", responde con naturalidad: “No me genera nada. Soy yo. Como un pronombre”.

Y en esa respuesta, breve pero poderosa, resume una filosofía de vida: la de reír con la diferencia, sin negarla, sin romantizarla, pero tampoco dramatizarla. Simplemente vivirla, con humor, con honestidad, con entrega.

La gira de Lucho por Argentina continúa. El sábado pasado estuvo en Córdoba, este jueves 26 se presenta en Buenos Aires, el viernes 27 y sábado 28 se presenta en Neuquén y el domingo 29 en Cipoletti.