Download, el videocast que propone nuevas voces

La Fundación Empate cumplió diez años de trabajo promoviendo los derechos de las personas con sindrome de Down y consolidando proyectos que buscan ampliar oportunidades, fortalecer la autonomía y transformar la mirada de la sociedad. Entre sus iniciativas se encuentra Download, un videocast mensual en el que sus protagonistas conducen, entrevistan, opinan y comparten temas de actualidad, música, humor y entretenimiento.

El proyecto nació en 2024 y es una muestra del crecimiento de la organización, que apuesta por profesionalizar sus propuestas y generar espacios en los que cada persona pueda desarrollar sus habilidades. Iván Blazquez, uno de los conductores, comparte el programa con Emiliano Castellanelli y otros participantes que se alternan frente a cámara.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“Me gusta hacer todo esto”, contó Iván durante una entrevista para Diversidad de Cadena 3. Entre sus experiencias destaca las entrevistas a figuras conocidas, como Piñón Fijo, Solcito Fijo, la Pepa Brizuela, Liliana González y Willy Magia. También disfruta de las secciones de opinión y de los contenidos vinculados con otras épocas.

Detrás de cada entrega hay un equipo que trabaja en la producción, la elaboración de guiones, la investigación de los invitados, la grabación y la edición. Tata Ruiz, productora general del videocast y voluntaria de la Fundación, destacó el compromiso colectivo que permite sostener la iniciativa.

La propuesta se publica una vez al mes en el canal de YouTube de Fundación Empate y cuenta con recortes para las redes sociales. Además de ofrecer un espacio de expresión, Download permite observar la evolución del proyecto, tanto en la calidad técnica como en la preparación de sus participantes.

Para Ruiz, la comunicación tiene un valor fundamental en la construcción de una sociedad mejor. “Desde la conversación, desde el cómo hablamos, cómo conversamos entre todos, surgen las mejores cosas y nos volvemos mejores personas conversando”, expresó.

“Yo me incluyo”: el desafío de transformar la sociedad

La celebración de los diez años de la Fundación también fue una oportunidad para renovar un mensaje que atraviesa todas sus iniciativas: la inclusión no puede depender únicamente de las personas con discapacidad, sino que requiere el compromiso de toda la sociedad.

José Ballesteros, secretario del Consejo Directivo de la organización y coordinador de tenis, explicó que este año eligieron la consigna “Yo me incluyo” para visibilizar esa responsabilidad compartida.

“Es buscar que la sociedad se incluya a la discapacidad y no al revés”, señaló.

En ese sentido, mencionó las dificultades que todavía existen para acceder a espacios deportivos y desarrollar actividades cotidianas en igualdad de condiciones. Situaciones que pueden parecer menores para algunas personas, como reprogramar una clase cuando llueve o conseguir una cancha accesible, pueden convertirse en obstáculos difíciles de resolver para otras.

La Fundación busca generar cambios a través de proyectos concretos y del trabajo sostenido con la comunidad. En Córdoba cuenta con más de 100 voluntarios y alrededor de 150 alumnos en sus distintas actividades. Si se considera a las familias y a las personas que participan de las diferentes iniciativas, el ecosistema de Empate reúne a más de 400 personas.

Formación, empleo y oportunidades reales

Además de los talleres y las propuestas deportivas, la organización desarrolla emprendimientos, una bolsa de trabajo y espacios de comunicación como Download. Su objetivo es que las personas puedan acceder a oportunidades concretas y desempeñarse en entornos laborales reales.

Según detallaron desde la Fundación, 30 personas ya consiguieron un puesto de trabajo remunerado a través de su programa de empleo.

El acompañamiento contempla no solo la capacitación de los trabajadores, sino también la preparación de las empresas que los reciben, la definición de las tareas y la formación de los compañeros de trabajo. Se trata de un proceso que busca generar condiciones para que la incorporación sea sostenible y beneficiosa para todos.

La organización también desarrolla actividades fuera de Córdoba. Tiene presencia en Buenos Aires, Tucumán, Mendoza y Lima, Perú, y participa de propuestas que vinculan la discapacidad con el deporte, la cultura y la vida comunitaria.

A diez años de su nacimiento, Fundación Empate continúa ampliando sus proyectos y fortaleciendo los equipos que los hacen posibles. Download es parte de ese camino: un espacio donde los jóvenes no solo tienen la palabra, sino que asumen responsabilidades, se preparan, crean contenidos y construyen sus propias experiencias profesionales.

Porque el desafío no consiste en generar espacios separados para incluir a algunos, sino en construir una sociedad en la que las diferencias formen parte de la vida cotidiana y las oportunidades estén al alcance de todos.