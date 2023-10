Messi busca el octavo: ya comenzó la entrega del Balón de Oro

Con la presencia de Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, y con la expectativa de que el capitán de la Selección argentina sume un nuevo trofeo individual, este lunes se lleva a cabo la ceremonia de la entrega del Balón de Oro 2023.

La ceremonia se realiza en el Théâtre du Châtelet de París. El premio lo otorga France Football en su 67° edición

Mesdames, messieurs, the seven-time winner of the Ballon d'Or… please welcome Lionel Messi and his family! #ballondor pic.twitter.com/2tY22E6AAP