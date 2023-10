El arquero de la Selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez ganó el premio Lev Yashin al mejor arquero del mundo en la ceremonia de entrega del Balón de Oro.

EMILIANO MARTINEZ IS THE 2023 YACHINE TROPHY WINNER! ???? #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/j9RlTpDENe

"Esto es un mimo en mi carrera", dijo al recibir el trofeo, que se lo entregó su propio padre, Alberto "Beto" Martínez.

What a surprise! Emiliano's father is with him on stage! #ballondor pic.twitter.com/4660HiROlp